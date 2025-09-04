Venezuela y Bolivia, por el Repechaje para el Mundial 2026 en la última de las Eliminatorias Sudamericanas

Venezuela llega séptimo a la última jornada, un punto por delante de los bolivianos. Los dos juegan de local.

04/09/2025

A falta de solamente una fecha para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 ya seis selecciones consiguieron en el pase directo y dos buscarán el Repechaje en la jornada definitiva: Venezuela y Bolivia.

Venezuela perdió ante la Selección Argentina por 3-0 y conservó la séptima posición gracias a que Bolivia cayó por el mismo resultado en su visita a Colombia, que logró el pase al Mundial junto a Paraguay y Uruguay, que se sumaron a Brasil, Ecuador y el representativo nacional campeón del mundo en Qatar.

El martes que viene, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Venezuela recibirá a Colombia mientras que Bolivia jugará en El Alto ante Brasil.

Venezuela tiene 18 puntos y Bolivia suma 17, por lo que el seleccionado del Bocha Batista clasificará si no ganan los del altiplano ya que tiene mucha mejor diferencia de gol ante una igualdad de unidades.

Cronograma de partidos para la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 18 (martes 9 de septiembre)