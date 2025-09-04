Ya está Steve Nielsen, el nuevo jefe de Franco Colapinto en Alpine: qué hace en Monza y qué pasa con Flavio Briatore

El británico debuta como jefe de equipo en el GP de Italia, aunque Flavio Briatore seguirá tomando las decisiones clave desde el pit wall. Franco Colapinto tendrá nuevo liderazgo en Alpine.

Hoy 13:55

En este GP de Italia, 16ª fecha del calendario 2025 en la Fórmula 1, se producirá una novedad en Alpine, ya que será el primer circuito que Steve Nielsen pise como jefe de equipo, vestido con la ropa azul y rosa que caracteriza a la escudería. El ingeniero ocupa el lugar del renunciante Oliver Oakes, quien dio un paso al costado en mayo. Cuatro meses después, el box estará completo.

Oakes renunció justo cuando Alpine decidió sustituir al entonces piloto titular, Jack Doohan, por Franco Colapinto, aunque la información oficial y algunas publicaciones lo relacionaron a un tema personal y no al enroque de volantes. Sea como fuere, y si bien Nielsen fue anunciado el 4 de julio en su nuevo puesto, no fue hasta este lunes que se hizo cargo, ya que primero debía dejar sus funciones en la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Las funciones de Nielsen y qué pasará con Flavio Briatore

Además de conseguir una foto exclusiva, Olé pudo enterarse de cuál será el rol y la ubicación de Nielsen este fin de semana y qué viene haciendo. Si bien su cargo es de jefe de equipo, como era un Christian Horner en Red Bull o es Zak Brown en McLaren, la manija seguirá siendo de Flavio Briatore, quien llegó al team en el 2024 como "asesor especial".

De hecho, este fin de semana en Monza, el italiano se mantendrá en su puesto habitual, al frente del pit wall, el sector de boxes ubicada detrás de los garajes, donde se sitúan los ingenieros, estrategas y personal clave del equipo para tomar decisiones vitales durante una carrera (los que están sentados como en sillas altas de los bares, frente a los monitores). Desde el pit wall se monitorizan datos en pantallas, se comunica con el piloto y se gestiona la estrategia de carrera, incluyendo las paradas en boxes y los ajustes del coche.

Nielsen arrancó el lunes, liderando el trabajo diario en la sede de Enstone, pero siempre bajo el liderazgo de Briatore, a quien reporta directamente. En Monza será lo mismo, pero con Briatore más metido en la tarea, y el británico más como observador en esta primera carrera con él dentro del garage.

De hecho, probablemente Nielsen no aparezca mucho en público ni hable con la prensa este fin de semana o difunda alguna comunicación. En todo caso lo hará Briatore, además de los pilotos, claro.

Quién es Steve Nielsen, el nuevo jefe de equipo de Alpine

Británico de 60 años, ex policía y camionero, Nielsen es un ingeniero que trabajó largo en la Fórmula 1, con relación cercana a Briatore, con el cual vuelve a compartir equipo.

El inglés comenzó su carrera en la Máxima en 1986, en el departamento de pruebas y repuestos de Lotus. Luego pasó por Tyrrell y Benetton, donde coincidió con el empresario, millonario y dandy italiano, para después seguir en Tyrrell, Honda y Arrows. Después regresó con Briatore a Enstone (la escudería pasó a llamarse Renault en el 2002 y luego, Alpine en el 2021, siempre en la misma fábrica), para ser director deportivo del equipo hasta el 2009.

En 2012 se transformó en director deportivo de Caterham hasta que se unió a Toro Rosso en 2013 y luego a Williams como responsable del box en el 2014. Luego se involucró con varios cargos en la FIA, que fiscaliza a la F1, hasta hace unos días como consultor.