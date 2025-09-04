El posible último baile de Messi en casa: el video de AFA Play que emocionó a todos

La Selección Argentina se prepara para una noche histórica en el Monumental. El mejor jugador de todos los tiempos podría disputar su último partido oficial en suelo argentino y la AFA lanzó un emotivo video homenaje que hizo vibrar a los hinchas.

Hoy 14:20

Este jueves en el Monumental no será un partido más. La Selección Argentina enfrentará a Venezuela por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, pero todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi. El capitán podría jugar su último encuentro oficial en casa con la camiseta albiceleste, y la AFA lo homenajeó con un video titulado “La noche del 10”, publicado en AFA Play, que conmovió a todo el país.

El clip, musicalizado con la canción “Las noches” de Guasones, repasa los momentos más gloriosos de Messi con la Selección: desde la Copa del Mundo 2022 hasta los duros golpes que sufrió junto a todo un país. La producción combina ilustraciones, imágenes icónicas y frases cargadas de nostalgia. El video hizo emocionar hasta al hincha más duro y reforzó la sensación de que se aproxima el adiós de un ciclo irrepetible.

Un adiós posible, 20 años después de su debut

El encuentro ante Venezuela podría ser el último partido oficial de Messi en Argentina. Se cumplen 20 años de su debut en las Eliminatorias, aquel 3 de septiembre de 2005 frente a Paraguay, cuando jugó apenas diez minutos en la derrota 1-0 bajo la dirección de José Pekerman.

En aquel entonces, Messi llegaba de conquistar el Mundial Sub-20 en Países Bajos y buscaba ganarse un lugar en la Mayor, tras un polémico amistoso ante Hungría en el que fue expulsado a los 45 segundos. Desde ese día, la historia cambió para siempre: Leo se convirtió en el máximo goleador histórico, capitán indiscutido y pieza clave en títulos inolvidables como las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y, por supuesto, el Mundial de Qatar.

La noche que quedará en la memoria

El partido ante Venezuela será mucho más que tres puntos rumbo al Mundial 2026: será una noche de homenaje, gratitud y emoción para despedir al jugador que marcó a varias generaciones. Messi, que disputó cada Eliminatoria dejando su huella, afronta el Monumental sabiendo que podría ser su última función oficial en casa.

El país entero se prepara para un capítulo histórico. Entre lágrimas, recuerdos y ovaciones, el Monumental vibrará una vez más con el 10 que cambió la historia del fútbol argentino.