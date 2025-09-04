Ingresar
El municipio bandeño refuerza los trabajos de bacheo en diferentes sectores de la ciudad

Las intervenciones comenzaron en calle España, posteriormente en intersección de calle Sáenz Peña e Irigoyen, Av. del Libertador y calle Alberdi.

Hoy 14:46

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Obras Públicas, realizó trabajos de bacheo en distintos sectores de la ciudad a los fines de mejorar la transitabilidad vehicular.

Las intervenciones comenzaron en calle España, posteriormente en intersección de calle Sáenz Peña e Irigoyen, Av. del Libertador y calle Alberdi. También se realizaron trabajos de hormigonado en Ruta 1 y calle Lavalle y caminerías en la plaza del barrio Avenida, para finalizar con la limpieza del desagüe del barrio Independencia.

En este sentido el intendente Ing. Roger E. Nediani ha destacado que estas obras son parte de un plan integral que se lleva adelante en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de atender de manera eficiente las necesidades de infraestructura y mejorar la calidad de vida de todos los bandeños.

La Municipalidad de La Banda intensificará estas intervenciones para garantizar que las calles se mantengan en óptimas condiciones, contribuyendo al desarrollo urbano y a la seguridad vial.

En este sentido, desde el Departamento Ejecutivo Municipal solicita a los conductores circular con precaución en los sectores que se encuentran en ejecución las obras.

