La municipalidad de La Banda advierte sobre los peligros de quemar basura en espacios públicos

Cabe recordar, que además afectan el ambiente degradando la capa de ozono y gases de efecto invernadero reteniendo el calor y elevan la temperatura.

Hoy 14:48

El Sistema de Seguridad Alerta Banda solicita a la comunidad tomar conciencia y evitar quemar residuos, restos de poda o pastizales en espacios públicos para evitar la formación de incendios que pudieran salirse de control.

En este sentido, se indicó que es alarmante la cantidad de situaciones potencialmente peligrosas que son advertidas por vecinos que se sienten afectados por estas malas prácticas que además generan contaminantes que se dispersan en el aire, pueden afectar el agua y el suelo, causar irritación ocular, irritación en la piel, problemas respiratorios, entre otros.

Se recuerda a la comunidad bandeña que quienes presencian estas prácticas y sientan amenazada su integridad o la de sus bienes, pueden comunicarse con los Bomberos Voluntarios de La Banda al 4272222 o con Alerta Banda al 3855140924.

