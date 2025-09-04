La Banda se prepara para la 2da edición de la maratón “La Banda Corre”

Los días 19 y 20 de septiembre se realizarán las acreditaciones y entrega de kits en la Escuela de Robótica, de 9 a 21 (viernes) y de 9 a 18 (sábado).

Hoy 14:51

La Municipalidad de La Banda, por iniciativa del intendente Ing. Roger Elías Nediani, invita a toda la comunidad a participar de la segunda edición de la “La Banda Corre”, que se desarrollará el próximo domingo 21 de septiembre, con largada puntual a las 8 desde la intersección de Av. Belgrano y Pedro León Gallo.

El evento deportivo contará con dos circuitos: 5K participativo: desde la largada hasta la estación de servicio Axión (Av. Paul Harris), con regreso y finalización frente a la Iglesia Santiago Apóstol; 10K competitivo: recorrerá Av. Belgrano hasta Paul Harris, regreso por Av. Belgrano y desvío por República del Líbano, continuando por calle Andes, Necochea, Lavalle y Besares hasta la llegada.

El intendente Nediani destacó: “Este evento no solo promueve el deporte y la vida saludable, sino que también fortalece el sentido de comunidad. Queremos que sea una fiesta para todas las familias bandeñas, con participación de corredores locales y de distintas provincias, que prestigian esta carrera con su presencia”.

La competencia contará con la participación de atletas de élite de Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, y otros puntos del país, entre ellos integrantes del equipo Adidas, lo que garantiza un nivel deportivo de excelencia.

Premiación 10K General: 1º puesto: $250.000; 2º puesto: $200.000; 3º puesto: $150.000; 4º puesto: $100.000; 5º puesto: $50.000.

Las inscripciones pueden realizarse de manera presencial en la Escuela de Programación y Robótica, sita en Av. Besares Y Sáenz Peña, o a través del siguiente formulario, https://forms.gle/F8WGZr7nWHZfFWYA8.

Siendo el domingo 21 de septiembre el día de la carrera, durante estas tres jornadas, los vecinos podrán disfrutar de feria de emprendedores, juegos, música, sorteos y premios.

Finalmente, el intendente Nediani expresó: “Invitamos a todos los vecinos y vecinas a sumarse, ya sea corriendo, acompañando o participando de las actividades. Queremos que La Banda Corre se convierta en un clásico que ponga en valor a nuestra ciudad y al deporte como herramienta de integración”.

Cabe destacar, que desde la organización se anunció que dentro de este convocante evento se dará lugar a una “Caminata integrativa e inclusiva” de 2 kilómetros de recorrido que será libre y gratuita para todos los que deseen participar.