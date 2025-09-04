Olímpico será sede del Regional del NOA Sub-16 masculino

La presentación del certamen está prevista para este viernes a las 12, con la participación de autoridades del deporte provincial, de la entidad madre del vóley local y regional.

El vóley juvenil de la región tendrá su gran cita en Santiago del Estero con la disputa del Torneo Regional NOA Sub-16 Masculino, que se jugará del 5 al 7 de septiembre en la entidad bandeña.

La competencia, que regresa a la provincia después de varios años en la rama masculina, reunirá a equipos de seis provincias: Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja y Jujuy, convirtiéndose en un verdadero encuentro de desarrollo y proyección para los futuros talentos del voleibol del norte argentino.

La presentación del certamen está prevista para este viernes a las 12:00 hs., con la participación de autoridades del deporte provincial, de la entidad madre del vóley local y regional, además de las delegaciones que formarán parte del torneo.

La programación y el sistema de juego

El campeonato se desarrollará en tres jornadas. El viernes 5 y sábado 6 se jugará la fase de grupos, mientras que el domingo 7 se disputarán las instancias finales que coronarán al campeón y definirán a los clasificados. Los cuatro mejores equipos del certamen obtendrán su lugar en la Copa Argentina de Clubes, que se jugará en noviembre en Chapadmalal, uno de los escenarios más tradicionales del voleibol formativo nacional.

Los equipos participantes

Santiago del Estero: Asociación Atlética Quimsa, Club Atlético Mitre, Asociación Civil Olímpico

Tucumán: Tucumán de Gimnasia, Monteros Vóley, Sportivo Manantial, Social Monteros, Instituto Carlos Pellegrini

Salta: Gimnasia y Tiro, C.E.F, Club 10 de Octubre

Catamarca: Defensores del Norte, Ateneo Mariano Moreno, Mutual

La Rioja: CEF 5, Atlético Riojano

Jujuy: Sociedad Española, Gimnasia y Esgrima, C.E.D.E.F

El debut de Olímpico

El representante bandeño, Olímpico Sub-16, debutará el viernes 5 de septiembre a las 15 en el Vicente Rosales, enfrentando a Atlético Riojano de La Rioja. Luego continuará su camino en la fase de grupos, con el objetivo de meterse en las instancias decisivas del domingo.

El Regional NOA Sub-16 no solo pondrá en juego el prestigio deportivo de cada institución, sino que también será una gran vidriera para las jóvenes promesas que buscan crecer y proyectarse en el voleibol nacional. Durante tres días, Santiago del Estero será epicentro del vóley juvenil, con partidos de alto nivel y la presencia de clubes históricos de toda la región.