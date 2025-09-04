El Gobernador participó del lanzamiento de la capacitación E- Commerce "Aprende a vender en Mercado Libre"

Está destinada para pymes de toda la provincia. Se trata de una iniciativa en conjunto del Gobierno de Santiago del Estero y de la plataforma líder en ventas Mercado Libre.

Hoy 14:56

El gobernador Gerardo Zamora encabezó este jueves en el Centro Cultural del Bicentenario el lanzamiento de la capacitación E- Commerce "Aprende a vender en Mercado Libre" - de principiante a Mercado Líder, destinado a Pymes de toda la provincia.

Se trata de una iniciativa en conjunto del Gobierno de Santiago del Estero y de la plataforma líder en ventas Mercado Libre, con la coordinación de la Subsecretaría de Industria de la provincia en donde más de 60 pymes santiagueñas iniciaron la experiencia formativa para optimizar, mejorar e incrementar su estrategia comercial.

Zamora estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez y el ministro de Producción, Miguel Mandrille, junto con el gerente de Relaciones Gubernamentales de Mercado Libre, Gabriel Díaz Zolorzalo. Además del subsecretario de Industria, Llamil Abdala, y representantes de Pymes locales.

La capacitación se inició con este encuentro presencial y continuará con otros tres encuentros virtuales, con el objetivo de formar a quienes integran pymes para mejorar su manejo y optimizar las operaciones en la plataforma de comercio electrónico, donde las claves que impulsan el crecimiento del comercio electrónico son: Digitalización; conveniencia; confianza del consumidor; billeteras digitales y logística.

El gerente de Relaciones Gubernamentales Mercado Libre, Gabriel Díaz Zolorzalo, consideró que el trabajo público-privado “es clave para poder llegar a más emprendedores, a más pymes para impactar positivamente en las comunidades donde operamos”.

Con respecto a las cuatro jornadas de capacitación, señaló: “Vamos a tratar de atender todos los principales temas para que puedan llevarse las mejores prácticas y las mejores costumbres en el comercio electrónico. Van a aprender las últimas tendencias sobre modelos de envío sobre logística y publicidad. Básicamente todo lo que va a servir para apalancar sus negocios y poder completar las ventas”.

Dijo que el objetivo final es potenciar las ventas y llegar cada vez a públicos más masivos, no solo en el Norte Grande, sino en todo el país.

A su turno, el gobernador destacó la participación de más de 60 Pymes y la política del Estado con la baja presión tributaria “para promover la producción, la industria y el comercio local”. Agregó: “Eso es un objetivo que tiene como resultante generar trabajo para los santiagueños y desarrollar nuestra actividad económica, no solamente dentro de nuestra provincia, sino hacia el país y el mundo”.

También hizo hincapié en el valor del trabajo público - privado, “que tiene ese objetivo: generar desarrollo y trabajo para los santiagueños”.

Por su parte, el jefe de Gabinete consideró “importante la cooperación público-privada para mejorar la producción y el comercio que tiene por objeto ofrecer un mayor beneficio para la gente. También la incorporación de nuevas tecnologías que facilitan una mayor actividad comercial”.

“Para ello –agregó Elías Suárez- es fundamental tener un Estado eficiente, una administración ordenada y un presupuesto equilibrado”.