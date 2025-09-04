Fórmula 1: cronograma completo del Gran Premio de Monza y la expectativa por Franco Colapinto

El piloto argentino afrontará un nuevo desafío con Alpine en la 16ª fecha de la temporada 2025. Oscar Piastri lidera el campeonato y Max Verstappen busca defender su corona en Italia.

Hoy 15:40

La Fórmula 1 vuelve a encender motores este fin de semana con el Gran Premio de Monza, la 16ª fecha de la temporada 2025. El histórico Autodromo Nazionale di Monza será el escenario de una carrera cargada de expectativas, especialmente para Franco Colapinto, que buscará aprovechar la oportunidad con Alpine en uno de los circuitos más veloces y emblemáticos del calendario.

Si bien Colapinto no participará en la P1 del viernes, el piloto argentino intentará capitalizar su buen momento tras su mejor actuación de la temporada en Países Bajos. El objetivo será seguir sumando experiencia y puntos en una campaña complicada para Alpine, que busca consolidar su rendimiento tras la llegada de Steve Nielsen como nuevo jefe de equipo.

Así llega el campeonato

La lucha por el título está más abierta que nunca. Oscar Piastri llega como líder del campeonato, seguido de cerca por su compañero en McLaren, Lando Norris, mientras que el campeón defensor, Max Verstappen, completa el podio provisional. En paralelo, McLaren domina la tabla de constructores, dejando atrás a Red Bull y Mercedes.

Cronograma del Gran Premio de Monza 2025

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1 (P1): 08:30

08:30 Práctica Libre 2 (P2): 12:00

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3 (P3): 07:30

07:30 Clasificación: 11:00

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal: 10:00 (53 vueltas)

El Gran Premio de Monza promete velocidad, emoción y estrategias al límite. Para Franco Colapinto, será una nueva oportunidad de demostrar su talento en la Máxima, en un fin de semana clave tanto para su futuro como para el de Alpine.