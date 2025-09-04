Messi y un nuevo récord: es el jugador con más partidos en la historia de las Eliminatorias

Tras el partido frente a Venezuela, el capitán de la Selección Argentina igualó la marca de 72 presencias que mantiene el ecuatoriano Iván Hurtado.

04/09/2025

Debido al partido entre la Selección Argentina y Venezuela, disputado en el estadio Más Monumental, Lionel Messi igualó un récord histórico de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Igualó al ecuatoriano Iván Hurtado y se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la historia del certamen.

El capitán de la Albiceleste alcanzó los 72 encuentros, de los cuales 45 fueron en suelo nacional. El próximo martes, podrá romper la marca frente a Ecuador, juego que presuntamente sería el último en su carrera en el certamen. El balance del total es más que positivo, con 40 victorias, 20 empates y 12 derrotas.

Además, después del gol a la Vinotinto, sigue aumentando su marca como máximo artillero en la historia de las Eliminatorias con 36 tantos y superó a Luis Díaz como líder goleador de la presente edición con 8, hito que llevó a cabo Messi desde Sudáfrica 2010.

Además del récord, el partido frente a Venezuela es especial porque es el último que disputará en suelo argentino por las Eliminatorias: "Contra Venezuela va a ser un partido muy especial para mí porque va a ser el último por Eliminatorias en Argentina. Será un partido muy especial y, por eso, me van a acompañar mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan", expresó la Pulga.

Los cinco jugadores con más partidos en la historia de las Eliminatorias

Con la Selección Argentina:

Lionel Messi (72) Ángel Di María (52) Nicolás Otamendi (50) Javier Mascherano (49) Roberto Ayala (40)

En general: