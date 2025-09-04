Ingresar
El último récord que Messi buscará romper con la Selección Argentina

El argentino afronta su última doble fecha de Eliminatorias con la Albiceleste y apunta a convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia de esta competencia.

Hoy 15:22

El capitán de la Selección Argentina, ya máximo goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas con 34 goles, tiene ahora un nuevo objetivo: superar el récord de presencias en la competencia. Con 71 partidos disputados, Messi está a solo uno de igualar al ecuatoriano Iván Hurtado, quien ostenta el récord con 72 encuentros.

Con la doble fecha frente a Venezuela y Ecuador, el astro argentino tiene la oportunidad de alcanzar y superar la marca. Si disputa ambos partidos, sumará un total de 73 presencias, quedando en solitario como el jugador con más participaciones en la historia de las Eliminatorias.

Los jugadores con más partidos en Eliminatorias Sudamericanas

  1. Iván Hurtado (Ecuador) – 72 partidos
  2. Lionel Messi (Argentina) – 71 partidos
  3. Paulo Da Silva (Paraguay) – 66 partidos
  4. Marcelo Moreno (Bolivia) – 64 partidos
  5. Claudio Bravo (Chile) – 63 partidos
  6. Alexis Sánchez (Chile) – 63 partidos
  7. Tomás Rincón (Venezuela) – 63 partidos
  8. Diego Godín (Uruguay) – 61 partidos
  9. Paolo Guerrero (Perú) – 61 partidos
  10. Luis Suárez (Uruguay) – 60 partidos

Con este récord, Messi no solo consolidaría su legado como máximo goleador histórico, sino que también se convertiría en el jugador más presente en la historia de las Eliminatorias, un logro que subraya su constancia y liderazgo a lo largo de dos décadas con la Albiceleste.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Lionel Messi

