Neder sobre el veto a la Ley de Discapacidad: “Falta de humanidad y de respeto al pueblo”

Hoy 15:27

Este jueves el Senado de la Nación lleva adelante una sesión donde desde el bloque del peronismo se impulsar rechazar el veto presidencial contra la Ley de Emergencia en Discapacidad, y en ese marco hizo uso de la palabra en el Recinto el senador santiagueño José Emilio Neder.

“Como argentinos es una vergüenza tener que estar en el Senado tratando un veto del Poder Ejecutivo Nacional sobre la Ley de Discapacidad. Me pregunto, esta gente que dice llamarse ´de bien´ y hoy gobierna la Argentina, ¿no piensa por un minuto cuando veta lo que vive una familia cada día de todos los días de toda una vida con una persona discapacitada?”, comenzó diciendo.

“A no ser que la Real Academia haya cambiado el sentido de la palabra, yo considero que la gente de bien es solidaria y tiene empatía por los demás. Pero el gobierno nacional está ocupado de otras cosas, evidentemente. Hablan de superávit financiero cuando están pagando tasas del 80% para el carry trade. Están jodiendo como dirían los jóvenes, y condenando a las familias de personas discapacitadas a un estado de situación exasperante”, fustigó.

“Resulta además que en ese mismo organismo de donde depende la Discapacidad escuchamos todos los audios que hablan de coimas hasta dando detalle de los porcentajes. ¿Y le echan la culpa a los kukas? Están jodiendo hace dos años, los votaron para que gestionen y solucionen, y no hacen nada. Ahora dicen que van a judicializar el resultado de una votación soberana del Senado, contradiciendo incluso la Convención de la ONU sobre la Ley de Discapacidad de 2006 que Argentina ratificó en 2014 y tiene jerarquía constitucional desde entonces”, remarcó.

“Es indignante tener que tratar un veto del Ejecutivo Nacional en contra de los discapacitados de este país. Que falta de humanidad y de respeto al pueblo de la Argentina. Voy a votar en contra del veto, una y mil veces”, concluyó.