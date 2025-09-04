Horacio Zeballos y Marcel Granollers buscan la final del dobles en el US Open

La dupla hispano-argentina se enfrentará este jueves en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, con la esperanza de alcanzar su primer título en Flushing Meadows.
Con la ilusión de coronarse en el último Grand Slam de la temporada, Horacio Zeballos y Marcel Granollers se presentan este jueves en las semifinales del US Open. El partido se disputará en el segundo turno de la cancha Louis Armstrong, no antes de las 18:10 (hora argentina), y podrá seguirse por ESPN y Disney+.
Los jugadores, con amplia experiencia, llegan en excelente estado de forma tras superar los cuartos de final frente al alemán Constantin Frantzen y el neerlandés Robin Haase, con un marcador de 7-5, 3-6 y 6-3 en 1 hora y 57 minutos de juego. Ahora buscan dar un nuevo paso hacia la final en Flushing Meadows.
Cabe recordar que Zeballos y Granollers ya habían alcanzado la final del US Open en 2019, donde cayeron en sets corridos ante los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. En términos personales, Zeballos llega a su decimocuarta semifinal de Grand Slam, siendo esta la cuarta en el Major estadounidense.