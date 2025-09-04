Zeballos y Granollers se agigantan en Nueva York: son finalistas del US Open por segunda vez

La dupla hispano argentina se impuso en tres sets ante los locales Robert Cash y James Tracy, por 6-3, 3-6 y 6-1. Después de la definición alcanzada en 2019, tendrán revancha el sábado ante los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury

04/09/2025

La noche en el Louis Armstrong Stadium tenía un aire especial, de esos que presagian historia. Y la pareja conformada por el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers no defraudó. Con una actuación sólida, sellaron su pase a la gran final del US Open 2025 tras derrotar a la dupla local de Robert Cash y James Tracy por un contundente 6-3, 3-6 y 6-1. El sueño de conquistar Flushing Meadows está más vivo que nunca.

El camino hasta la final no ha sido sencillo. La pareja demostró una vez más por qué es una de las más temidas y respetadas del circuito. Su paso por Nueva York tuvo momentos complejos en los que supieron sobreponerse a las adversidades. Debutaron con un sólido triunfo ante los serbios Miomir Kecmanovic y Hamad Medjedovic, seguido de una victoria aún más contundente frente a los estadounidenses Mackenzie McDonald y Ethan Quinn.

Sin embargo, los verdaderos desafíos llegaron en las rondas finales. En octavos, protagonizaron una batalla épica contra el polaco Jan Zielinski y el checo Adam Pavlasek, a quienes vencieron en un super tiebreak agónico que demostró su temple de acero. En cuartos de final, se encontraron con el neerlandés Robin Haase y el alemán Constantin Frantzen, verdugos de la otra pareja argentina del cuadro, Etcheverry y Carabelli. En otro duelo de alta tensión que se extendió a tres sets (7-5, 3-6 y 6-3), Zeballos y Granollers impusieron su experiencia y jerarquía.

La concentración fue la clave en la semifinal. Ante Cash y Tracy, que en su camino habían eliminado a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni en octavos de final, no dejaron lugar a dudas. Dominaron el primer set con un quiebre en el sexto juego para encaminar el primer paso hacia la gran final del próximo sábado.

Ya en la segunda manga, los locales lograron imponer su ritmo y gracias a una rotura, también, en el sexto game llevaron todo al tercer parcial que auguraba otra definición épica. Pero eso no llegó. En poco más de 20 minutos, Cebolla y el español sacaron una ventaja demoledora e irremontable de 5-0 para encarrilar el pase a la definición del torneo.

Esta final tiene un sabor especial, un gusto a revancha. En 2019, la misma pareja llegó al partido decisivo en Nueva York, pero cayó ante los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Seis años después, con un título de Roland Garros bajo el brazo (conseguido este mismo año) y una madurez admirable, la oportunidad de saldar esa cuenta pendiente está al alcance de la mano.

Para Horacio Zeballos, esta final representa la culminación de una carrera excepcional. A sus 40 años, vive uno de los mejores momentos de su vida profesional. Alcanzar su decimocuarta semifinal de un Major fue un hito que lo emocionó visiblemente. “¡Qué numerazo! Se me pone un poco la piel de gallina... Es muy lindo sentir que venimos a estos torneos, que son los que siempre soñamos jugar, y podemos quedarnos casi hasta el último día. Una de las sensaciones más lindas es que en los vestuarios es lindo llegar y ver que ya no queda nadie. Eso significa que estás haciendo las cosas bien. Ves solo a Sinner, Alcaraz, Djokovic y es una sensación hermosa”, relató en la previa al match de este jueves.

Esa sensación de pertenecer a la élite es el premio a una vida de dedicación. “Estoy muy orgulloso de la carrera que estoy teniendo”, afirmó Zeballos. Ahora, a un solo paso de la gloria en el US Open, el argentino y su fiel compañero catalán tienen la oportunidad de escribir un capítulo dorado, no solo en sus carreras, sino en la historia grande del tenis. Para eso, deberán vencer el próximo sábado a los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury, que horas antes habían eliminado a Michael Venus (Australia) y Yuki Bhambri (India).