El gobernador Zamora recibió a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla

En su encuentro abordaron temas de gestión y fortalecimiento de vínculos institucionales.

Hoy 15:46

Este jueves, el gobernador Gerardo Zamora recibió la visita protocolar de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. Durante la reunión, ambos funcionarios dialogaron sobre experiencias de gestión y abordaron temas vinculados al fortalecimiento de los lazos institucionales entre ambas provincias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro fue organizado por la Escuela de Ciudadanía en el Nodo. Según trascendió, el propósito principal de la reunión fue intercambiar ideas y reforzar el trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

El Gobernador destacó la importancia de fortalecer las relaciones interinstitucionales y subrayó el rol clave que juegan las experiencias compartidas para avanzar en proyectos conjuntos.