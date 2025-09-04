Ingresar
El gobernador Zamora recibió a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla

En su encuentro abordaron temas de gestión y fortalecimiento de vínculos institucionales.

Hoy 15:46
Zamora

Este jueves, el gobernador Gerardo Zamora recibió la visita protocolar de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. Durante la reunión, ambos funcionarios dialogaron sobre experiencias de gestión y abordaron temas vinculados al fortalecimiento de los lazos institucionales entre ambas provincias.

El encuentro fue organizado por la Escuela de Ciudadanía en el Nodo. Según trascendió, el propósito principal de la reunión fue intercambiar ideas y reforzar el trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

El Gobernador destacó la importancia de fortalecer las relaciones interinstitucionales y subrayó el rol clave que juegan las experiencias compartidas para avanzar en proyectos conjuntos. 

