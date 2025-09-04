Cayó “La Reina de la reventa”: entradas falsas para ver a Messi, millones en efectivo y un arma

La mujer, apodada “La Reina de la reventa”, fue detenida en Villa Santa Rita con millones en efectivo, un arma y cientos de entradas truchas para ver a Messi y otros espectáculos masivos.

La Policía detuvo a una mujer de 35 años conocida en redes sociales como “The Armenian Girl”, apodada “La Reina de la reventa”, acusada de comercializar entradas truchas para eventos deportivos y recitales. El operativo se realizó en su vivienda de Villa Santa Rita, donde se secuestraron millonarias sumas de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y un arma de fuego.

Paradójicamente, horas antes de su detención, la mujer había publicado en su cuenta de Instagram un mensaje en tono triunfalista: “¡Gracias a todos por confiar! Sigo trabajando, estoy activa”, acompañado de una foto con tickets para el partido entre Argentina y Venezuela, el último encuentro oficial de Lionel Messi en el país.

Una investigación que comenzó en redes sociales

El caso se inició el viernes pasado, cuando agentes de la Dirección de Prevención en Eventos Masivos detectaron publicaciones en las que la acusada ofrecía entradas para los espectáculos más codiciados: desde ubicaciones VIP para partidos de la Selección hasta plateas en el estadio Monumental. También revendía accesos para recitales como Lollapalooza, Quilmes Rock, shows en el Movistar Arena y otros encuentros deportivos.

Con ironía, solía advertir a sus seguidores sobre el riesgo de caer en manos de estafadores: “Difundan, no permitamos que las ratas estafen a nadie”, escribía mientras ella misma lideraba un esquema ilegal de reventa.

El operativo y los secuestros

El allanamiento fue ordenado por el juez José Béguelin a pedido del fiscal Maximiliano Vence. Durante el procedimiento, la policía incautó:

$5.018.000 en efectivo

3455 dólares

Siete teléfonos celulares

Una notebook

Un revólver Houston calibre 32 con seis municiones

Anotaciones con nombres de clientes, precios y ubicaciones de entradas

La documentación hallada reveló que gran parte de los tickets ofrecidos correspondían a sectores del estadio Monumental para el partido de la Selección Argentina.

Situación judicial

La mujer fue imputada por infringir el artículo 91 del Código Contravencional de la Ciudad, que castiga la venta ilegal de entradas. Ahora la Justicia porteña deberá resolver su situación procesal y determinar el destino del dinero y los elementos incautados.

El caso vuelve a poner en evidencia el negocio paralelo y millonario que se esconde detrás de cada recital o encuentro deportivo de gran convocatoria en el país.