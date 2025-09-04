Bernardo Stamateas presentará en Clodomira su nuevo libro “Vida Nutritiva”

El reconocido escritor y conferencista internacional llega el martes 16 de septiembre a la ciudad para compartir con los vecinos su última obra, en un encuentro abierto y gratuito.

Hoy 16:57

El prestigioso autor de best sellers de autoayuda, Bernardo Stamateas, llegará el próximo martes 16 de septiembre a la ciudad de Clodomira para presentar su más reciente libro, “Vida Nutritiva”. La actividad se realizará desde las 16.30 en la sede de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ubicada en calle Adeodato Herrera Nº 247, con entrada libre y gratuita.

La visita se concretará por invitación del intendente Daniel Ruiz, con el objetivo de ofrecer a la comunidad un espacio de reflexión de la mano de uno de los especialistas más reconocidos a nivel internacional en el ámbito de la motivación y el desarrollo personal.

En “Vida Nutritiva”, Stamateas propone un recorrido por las distintas etapas de la vida, invitando a descubrir el encanto de cada momento evolutivo y a disfrutarlo plenamente. El libro describe desde el juego en la niñez, pasando por la rebeldía adolescente y la capacidad productiva de la juventud, hasta los placeres de la adultez y la trascendencia alcanzada en la vejez.

Con un estilo claro y accesible, el autor remarca la importancia de reconocer y valorar cada etapa como una oportunidad de crecimiento y disfrute, en un ascenso permanente de experiencias vitales.

De esta manera, Clodomira se prepara para recibir a un referente mundial de la autoayuda en un encuentro que promete ser inspirador para todos los asistentes.