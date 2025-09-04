Salma Hayek celebró sus 59 años en bikini y a bordo de un yate de lujo

La actriz mexicana compartió en Instagram fotos de su cumpleaños número 59 con un look en bikini rojo que enamoró a sus seguidores.

Hoy 17:31

La estrella mexicana de Hollywood, Salma Hayek, cumplió 59 años y decidió festejarlo de una manera muy especial: a bordo de un yate de lujo durante un atardecer soñado. La actriz compartió imágenes en sus redes sociales que rápidamente se viralizaron y conquistaron a millones de seguidores en todo el mundo.

Para la ocasión, Salma lució una bikini roja retro, con corpiño rectangular de breteles finos y bombacha tiro alto tipo vedetina. El look veraniego lo completó con lentes de sol ovalados negros, el cabello suelto al natural con ondas ligeras y un maquillaje fresco y luminoso, resaltando la piel radiante que siempre la caracteriza.

En el pie de foto de la publicación, Hayek escribió: “59 vueltas alrededor del sol y ¡sigo bailando! ¡Salud por todos ustedes y gracias por el cariño!”, acompañando el mensaje con una copa en mano y divertidos emojis.

La publicación se llenó de elogios y felicitaciones de fanáticos y colegas, que destacaron no solo su belleza, sino también su energía y vitalidad a los 59 años. Con esta nueva postal, la actriz vuelve a demostrar por qué es una de las celebridades más admiradas y seguidas en las redes sociales.