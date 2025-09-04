Ana Rosenfeld demandará a Martín Redrado por el caso de Luciana Salazar: “Tengo las pruebas”

La abogada confirmó a Ciudad que iniciará acciones legales contra el economista, tras la denuncia por supuesto falso testimonio en el caso de Luciana Salazar.
Ana Rosenfeld habló en exclusiva con Ciudad luego de que en el programa El Diario de Mariana informaran que Martín Redrado denunció a Luciana Salazar por extorsión y a la reconocida abogada por falso testimonio.
Según explicó el periodista Martín Candalaft en el vivo de América, en la causa el economista asegura haber firmado documentos en presencia de Rosenfeld, que patrocinaba a Salazar, sin contar con la ayuda de un abogado de su parte.
En diálogo con este portal, Ana fue contundente: “Voy a demandar yo a Martín Redrado, no voy a permitir que diga las tonterías que dice. Tengo todos los argumentos para plantearlos. Los convenios se hicieron en el 2014, 2015, 2017 y siempre hubo asesoramiento letrado por parte de Redrado“.
“Cada vez que yo era convocada por la justicia para declarar, él presentaba un escrito diciendo ‘me opongo a que Ana Rosenfeld declare como testigo’", detalló y remarcó: “Durante 12 veces me postergaban la fecha porque Redrado se oponía a que yo declarara”.
Rosenfeld explicó además que cuando pidió que se le releve el secreto profesional para contar lo que vio Redrado volvió a negarse: “No pude decir nada”.