Ana Rosenfeld demandará a Martín Redrado por el caso de Luciana Salazar: “Tengo las pruebas”

La abogada confirmó a Ciudad que iniciará acciones legales contra el economista, tras la denuncia por supuesto falso testimonio en el caso de Luciana Salazar.

Hoy 17:45

Ana Rosenfeld habló en exclusiva con Ciudad luego de que en el programa El Diario de Mariana informaran que Martín Redrado denunció a Luciana Salazar por extorsión y a la reconocida abogada por falso testimonio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según explicó el periodista Martín Candalaft en el vivo de América, en la causa el economista asegura haber firmado documentos en presencia de Rosenfeld, que patrocinaba a Salazar, sin contar con la ayuda de un abogado de su parte.

En diálogo con este portal, Ana fue contundente: “Voy a demandar yo a Martín Redrado, no voy a permitir que diga las tonterías que dice. Tengo todos los argumentos para plantearlos. Los convenios se hicieron en el 2014, 2015, 2017 y siempre hubo asesoramiento letrado por parte de Redrado“.

“Cada vez que yo era convocada por la justicia para declarar, él presentaba un escrito diciendo ‘me opongo a que Ana Rosenfeld declare como testigo’", detalló y remarcó: “Durante 12 veces me postergaban la fecha porque Redrado se oponía a que yo declarara”.

Rosenfeld explicó además que cuando pidió que se le releve el secreto profesional para contar lo que vio Redrado volvió a negarse: “No pude decir nada”.