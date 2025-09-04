Tragedia en una feria: un joven murió al ser golpeado por el juego mecánico “El Martillo”

El muchacho intentaba grabar un video de 12 segundos cerca de la atracción cuando fue alcanzado en la cabeza por la máquina. La secuencia se volvió viral en redes sociales.

Hoy 17:50

Un hecho estremecedor quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales: un joven perdió la vida de manera inmediata tras acercarse demasiado al juego mecánico conocido como “El Martillo” o “doble martillo”, una de las atracciones más populares en ferias.

En la grabación, difundida en la cuenta de X @ViralZapping, se observa cómo el muchacho se filma con su propio celular mientras sonríe y posa de espaldas al juego. La atracción gira varias veces y, en el tercer movimiento, una de sus estructuras metálicas golpea directamente en la cabeza de la víctima, que cae desplomada al suelo y muere al instante.

El video tiene apenas 12 segundos de duración y muestra el trágico desenlace en tiempo real. Según se informó, el joven habría sobrepasado la barda de seguridad que debía impedir el acceso al área peligrosa del juego, aunque aún no se precisó cómo logró ingresar ni en qué lugar exacto ocurrió el accidente.

El “doble martillo” se caracteriza por elevar a los pasajeros a gran altura y girarlos en torno a un mismo eje, lo que lo convierte en una atracción de alto impacto y riesgo. El caso generó conmoción en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su sorpresa y pesar por lo ocurrido.