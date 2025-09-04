La Matanza: intentaron robarle a un policía de la Bonaerense e hirió a uno de los dos motochorros

Video. La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad de un vecino. El delincuente herido sigue internado y permanece bajo custodia policial.

Un violento intento de robo tuvo lugar el pasado martes en la localidad de San Justo, partido bonaerense de La Matanza, donde un agente de la Policía Bonaerense que circulaba a bordo de su moto fue abordado por dos motochorros cuando iba a trabajar. A pesar de que la víctima cayó sobre el asfalto, estuvo rápido de reflejos y alcanzó a disparar contra los asaltantes, de los cuales uno terminó con una herida en el tórax y continúa internado en el hospital Ballestrini, en calidad de aprehendido y con custodia policial.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió minutos antes de las 20 en Berón de Astrada al 4.000, entre Matheu y Cabrera.

El video que encabeza esta nota, filmado por una cámara de seguridad instalada en el frente de la casa de un vecino, muestra que el reloj marcaba las 19.53 cuando el uniformado, que en ese momento circulaba de civil, fue interceptado por los ladrones. Al ponerse a la par de él, uno de ellos le dio un fuerte empujón, lo que provocó la impactante caída que sufrió el oficial de la Bonaerense sobre el asfalto.

A pesar del fuerte golpe, la víctima, que se dirigía a prestar servicio a la localidad de Villa Celina, actuó con rapidez y pudo extraer su arma reglamentaria de entre sus ropas, con la cual efectuó una serie de disparos contra los motochorros que habían querido robarle. Los sospechosos, mientras tanto, se daban a la fuga a toda velocidad y sin haber logrado concretar el robo.

Según confiaron fuentes del caso a este medio, el motochorro que viajaba de acompañante recibió un disparo en la zona del abdomen, tras lo cual su cómplice lo abandonó unas 13 cuadras más adelante, donde quedó agonizando hasta la llegada de la Policía y personal del SAME.

Herido de bala, el delincuente fue trasladado al hospital Balestrini, en Ciudad Evita, donde este jueves continuaba internado en estado reservado. En tanto, su compañero continúa prófugo de la justicia y es buscado intensamente por la Policía.

La investigación del hecho recayó en la UFI N° 3 de La Matanza, cuyo titular, el fiscal Gastón Bianchi, entendió que la víctima actuó en legítima defensa y no tomó temperamento alguno contra su persona. Además, ordenó la aprehensión del delincuente herido -tiene antecedentes penales por tres causas, dos por portación de arma y una por robo agravado- que continúa internado con custodia policial y fue imputado por robo calificado por el uso de arma de fuego.