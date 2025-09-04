Encontró a la mujer con el amante, lo mató, la obligó a limpiar la escena, se duchó y huyó

La víctima fue hallado desnudo en medio de un charco de sangre y la mujer al lado. El sospechoso es buscado.

Hoy 18:46

Un hombre sorprendió a su esposa con su amante a llegar a su casa y mató al hombre a puñaladas. El brutal crimen ocurrió ayer en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu y la víctima fue identificada como Clynton Moisés Lopes.

De acuerdo a la Policía, todo comenzó con un llamado de emergencia por violencia doméstica. La mujer pedía auxilio porque estaba siendo agredida por su marido, Evandro Martins. Sin embargo, mientras los agentes se dirigían al lugar, recibieron una segunda alerta que advertía sobre un posible homicidio en la misma dirección.

Al llegar, los efectivos encontraron una escena impactante: el cuerpo desnudo de Lopes en el patio, en medio de un charco de sangre, mientras que la mujer estaba tirada a su lado, visiblemente alterada. El sargento Benjamim Ferreira relató: “Cuando llegamos, el hombre estaba caído y la mujer de costado, y al principio no pudimos entender bien la situación”.

Ya más tranquila, la mujer contó que mantenía una relación extramatrimonial con la víctima y que su esposo había descubierto el engaño. Según su testimonio, tras una fuerte discusión se desató una pelea a golpes y el sospechoso apuñaló al hombre al menos 10 veces con un cuchillo, según el medio Tribuna Foz.

La secuencia de horror no terminó ahí. La mujer aseguró que, después del crimen, su esposo se dio una ducha y la obligó a limpiar la casa antes de marcharse.

Además, el agresor pinchó todos los neumáticos del auto de la víctima antes de escapar.

Qué dijo la abogada del sospechoso

La Policía desplegó un operativo para dar con el paradero del sospechoso, que hasta el momento permanece prófugo. El caso generó conmoción en el barrio y la investigación avanza para esclarecer todos los detalles del hecho.

En tanto, la abogada Fabiana Irala de Medeiros, defensora del acusado, emitió un comunicado en el que aseguró que su cliente “se encuentra profundamente afectado por el trágico desenlace” y que colaborará con la Justicia.

“No se va a sustraer a las responsabilidades jurídicas que le corresponden”, afirmó la letrada, y agregó que “todas las circunstancias serán oportunamente esclarecidas”.