Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 SEP 2025 | 16º
X
Locales

La intendente Fuentes destacó el proyecto de alumnos de un jardín de infantes para crear un arboretum

Esta iniciativa formará parte de la delegación de jardines de infantes municipales que participarán de la Feria de las Ciencias, en la instancia provincial.

Hoy 19:00

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió a alumnos del Jardín de Infantes N° 19 "Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás" del barrio Libertad, quienes le presentaron el proyecto de ciencias "Arboretum: un pulmón para la ciudad".

Esta iniciativa formará parte de la delegación de jardines de infantes municipales que participarán de la Feria de las Ciencias, en la instancia provincial.

Tras visitar el espacio que tiene una empresa ubicada en el barrio, el Jardín Botánico, la Dirección de Arbolado Urbano e investigar sobre la función social, cultural y ambiental de los árboles, los niños también hicieron un relevamiento de la cantidad de árboles que las familias tienen en sus domicilios y de las plantaciones que se realizaron durante este año.

Así, surgió la idea de hacer un propio arboretum en el barrio con el nombre de la institución educativa, para colaborar con la ordenanza que establece la plantación de 60 mil árboles por año y contribuir al saneamiento ambiental.

"Felicito a los niños y a los docentes por esta fantástica iniciativa, en la que desplegaron muchas habilidades y destrezas con el compromiso de conseguir y valorar los espacios verdes que mejoren las condiciones ambientales de nuestra ciudad", expresó la Ing. Fuentes.

La jefa comunal además se comprometió a ayudar para poder concretar la idea del arboretum.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente fatal sobre Ruta 34: volcó camión cargado con verduras
  2. 2. Desmantelaron una organización narcocriminal: detuvieron sospechosos y decomisaron 417 kilos de cocaína
  3. 3. En vivo: la Scaloneta cierra el año contra Venezuela en el Monumental con el último partido oficial de Messi en Argentina
  4. 4. Un conductor de aplicación sufrió un violento robo armado en el Bº La Católica
  5. 5. Desbarataron una banda en Las Termas: allanamientos y detenciones por robo calificado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT