La intendente Fuentes destacó el proyecto de alumnos de un jardín de infantes para crear un arboretum

Esta iniciativa formará parte de la delegación de jardines de infantes municipales que participarán de la Feria de las Ciencias, en la instancia provincial.

Hoy 19:00

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió a alumnos del Jardín de Infantes N° 19 "Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás" del barrio Libertad, quienes le presentaron el proyecto de ciencias "Arboretum: un pulmón para la ciudad".

Esta iniciativa formará parte de la delegación de jardines de infantes municipales que participarán de la Feria de las Ciencias, en la instancia provincial.

Tras visitar el espacio que tiene una empresa ubicada en el barrio, el Jardín Botánico, la Dirección de Arbolado Urbano e investigar sobre la función social, cultural y ambiental de los árboles, los niños también hicieron un relevamiento de la cantidad de árboles que las familias tienen en sus domicilios y de las plantaciones que se realizaron durante este año.

Así, surgió la idea de hacer un propio arboretum en el barrio con el nombre de la institución educativa, para colaborar con la ordenanza que establece la plantación de 60 mil árboles por año y contribuir al saneamiento ambiental.

"Felicito a los niños y a los docentes por esta fantástica iniciativa, en la que desplegaron muchas habilidades y destrezas con el compromiso de conseguir y valorar los espacios verdes que mejoren las condiciones ambientales de nuestra ciudad", expresó la Ing. Fuentes.

La jefa comunal además se comprometió a ayudar para poder concretar la idea del arboretum.