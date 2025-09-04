La dirección de la Juventud de la Municipalidad realizará la entrega de premios del concurso literario “La Bibliodera 2025”

Hubo más de 150 jóvenes y niños de toda la provincia.

Hoy 19:02

La Dirección de la Juventud de la Capital realizará este viernes 5 a las 19 horas en la Municipalidad, el acto de premiación de “La Bibliodera 2025”, concurso literario que en esta edición reunió a más de 150 jóvenes y niños de toda la provincia que se animaron a escribir cuentos de terror, fantasía y misterio.

La iniciativa, que nació como una propuesta literaria inédita en Santiago del Estero, se consolidó con una gran participación de instituciones educativas, con la producción de una primera antología, con la creación de la Editorial Municipal y el lanzamiento de una versión digital abierta que democratiza el acceso a las obras.

Además, durante el acto se presentará el Mes de la Juventud 2025, un programa que durante septiembre desplegará más de veinte actividades culturales, deportivas, ambientales y recreativas en distintos puntos de la ciudad, como festivales, concursos, jornadas de arte urbano, espacios de innovación y talleres con el propósito de generar oportunidades de expresión y encuentro para las juventudes.