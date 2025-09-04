Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 SEP 2025 | 16º
X
Locales

La intendente Fuentes participó junto a jóvenes estudiantes del foro Voces de la Ciudadanía

Escuelas de la Provincia presentan proyectos de intervención socio-comunitaria.

Hoy 19:05

La intendente, Ing. Norma Fuentes, asistió al Foro Federal "Voces de la Ciudadanía" que se desarrolla en el Nodo Tecnológico, donde estudiantes de escuelas de la provincia presentan  proyectos de intervención socio-comunitaria de elaboración propia.

Allí, estuvo en la charla "Cómo viralizarte en TikTok" a cargo del equipo de comunicación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, donde dialogó con los jóvenes y la intendente de esa ciudad, Rossana Chahla, sobre diferentes propuestas para mejorar la realidad de las comunidades.

El objetivo del foro es visibilizar las voces, opiniones y miradas de las juventudes, abriendo un espacio donde los referentes políticos e institucionales no solo acompañen, sino que también escuchen de manera activa, brinden devoluciones desde su experiencia en la gestión pública y compartan con los estudiantes de forma directa, horizontal y enriquecedora.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente fatal sobre Ruta 34: volcó camión cargado con verduras
  2. 2. Desmantelaron una organización narcocriminal: detuvieron sospechosos y decomisaron 417 kilos de cocaína
  3. 3. En vivo: la Scaloneta cierra el año contra Venezuela en el Monumental con el último partido oficial de Messi en Argentina
  4. 4. Un conductor de aplicación sufrió un violento robo armado en el Bº La Católica
  5. 5. Desbarataron una banda en Las Termas: allanamientos y detenciones por robo calificado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT