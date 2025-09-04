La intendente Fuentes participó junto a jóvenes estudiantes del foro Voces de la Ciudadanía

Escuelas de la Provincia presentan proyectos de intervención socio-comunitaria.

Hoy 19:05

La intendente, Ing. Norma Fuentes, asistió al Foro Federal "Voces de la Ciudadanía" que se desarrolla en el Nodo Tecnológico, donde estudiantes de escuelas de la provincia presentan proyectos de intervención socio-comunitaria de elaboración propia.

Allí, estuvo en la charla "Cómo viralizarte en TikTok" a cargo del equipo de comunicación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, donde dialogó con los jóvenes y la intendente de esa ciudad, Rossana Chahla, sobre diferentes propuestas para mejorar la realidad de las comunidades.

El objetivo del foro es visibilizar las voces, opiniones y miradas de las juventudes, abriendo un espacio donde los referentes políticos e institucionales no solo acompañen, sino que también escuchen de manera activa, brinden devoluciones desde su experiencia en la gestión pública y compartan con los estudiantes de forma directa, horizontal y enriquecedora.