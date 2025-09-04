Detuvieron a una reina de la belleza por ocultar el cuerpo de su hijo recién nacido en un placard

Revelaron detalles escalofriantes de la personalidad de la joven. Excompañeros de la secundaria señalaron que Laken Snelling, de 21 años, era una “acosadora serial”.

La ciudad de Lexington, en Kentucky, está conmocionada tras la detención de Laken Snelling, una joven de 21 años, reina de belleza local y porrista de la Universidad de Kentucky, acusada de ocultar el cuerpo de su bebé recién nacido en una bolsa de basura dentro de su casa. En las últimas horas, excompañeros de secundaria la acusaron de ser “una acosadora serial”.

El miércoles pasado, la policía encontró el cuerpo del bebé en el domicilio de Snelling, fuera del campus universitario. La joven fue arrestada el domingo y, tras comparecer ante la Justicia, recuperó la libertad el martes al pagar una fianza de 100.000 dólares. El juez le ordenó arresto domiciliario en la casa de sus padres, aunque no deberá usar tobillera electrónica.

Las graves acusaciones de excompañeros: “Era una acosadora serial”

El caso no solo generó impacto por la gravedad de los hechos, sino también por los testimonios que surgieron en las últimas horas. Sydney Kite, excompañera de colegio de Snelling, la describió como una “acosadora serial obsesionada con las apariencias”.

Según Kite, la joven “se ensañaba con los que veía más débiles” y “llevó su hostigamiento al extremo”, al punto de que varias víctimas debieron cambiarse de escuela para escapar de ella.

“En la secundaria, intentó atropellar a una de mis amigas con su Jeep. El bullying fue tan fuerte que mi amiga tuvo que dejar la escuela y mudarse. Pero Laken siguió acosándola por mensajes y en redes sociales”, relató Kite, que ahora vive en Tennessee.

“Si no tenías plata o popularidad, no estabas en su círculo. Siempre obsesionada con ser delgada, con la ropa ajustada y con llamar la atención”, agregó.

Otras personas en redes sociales respaldaron estos dichos. “Siempre trató a mis hijos como basura en la escuela y a muchos otros también”, escribió Jennifer Ricker en Facebook. “Intentó atropellar a una estudiante y esa chica tuvo que cambiarse de escuela por culpa de ella. Nunca la hicieron responsable de nada”, denunció, según el diario The Daily Mail.

El hallazgo y la investigación policial

Las autoridades fueron alertadas el miércoles por un llamado al 911 de que había un bebé que “no respondía” en una casa de la localidad de Lexington, Kentucky. Por el momento, no trascendió quién realizó el llamado.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, se encontraron con una escena estremecedora: el cuerpo de un recién nacido estaba envuelto en una toalla y metido dentro de una bolsa de basura negra, escondida en el interior de un placard.

Snelling admitió haber dado a luz y luego intentó ocultar todo rastro. “Limpió cualquier evidencia, colocó todos los artículos de limpieza utilizados dentro de una bolsa de basura negra, incluido el bebé, que estaba envuelto en una toalla”, confirmó la Policía.

La causa de muerte del recién nacido aún está bajo revisión del forense del condado de Fayette. La autopsia preliminar no arrojó resultados concluyentes, indicó el médico forense Gary Ginn.

“Entiendo la preocupación y la sensibilidad de la comunidad ante la muerte de un niño”, declaró Ginn a medios locales. “Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva y metódica para garantizar que se consideren cuidadosamente todos los hechos”, agregó.

De qué acusan a la estudiante

Por ahora, Snelling enfrenta cargos por abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y ocultamiento del nacimiento de un infante.

En su breve aparición ante el juez, la joven se declaró inocente y se mostró seria y solo habló para aceptar las condiciones de su arresto domiciliario. Su padre, Terry Snelling, la acompañó de la mano al salir del tribunal.

Qué se sabe de la vida de Laken Snelling

Snelling fue parte del equipo de “stunt” de la Universidad de Kentucky durante las últimas tres temporadas.

En su última publicación de TikTok, el 25 de junio, Snelling incluyó un emoji de una madre con un bebé entre sus “metas”, junto a un anillo de bodas y dinero. En otras fotos recientes, se la ve con una panza notoria, posando junto a su novio en un campo.

En un giro inesperado, se supo que el año pasado Snelling se unió a un grupo de Facebook que organiza niñeras en la zona de Lexington, donde fue presentada como nueva integrante en noviembre.

La joven deberá volver a presentarse ante la Justicia el 26 de septiembre. Mientras tanto, la universidad confirmó que fue parte del equipo de porristas, pero evitó hacer más comentarios y derivó las consultas a la policía local.