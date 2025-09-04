Jack Osbourne habló sobre las versiones que vincularon la muerte de Ozzy con la eutanasia

El hijo del cantante contó cómo se enteró de la triste noticia y negó algunos de los rumores que circularon en los últimos días.

El 22 de julio murió Ozzy Osbourne. Ahora, su hijo Jack rompió el silencio para revelar cómo se enteró la triste noticia y cómo se sintió en ese momento.

La muerte del cantante de Black Sabbath sorprendió a todo el mundo porque días atrás había dado su show de despedida en Birmingham.

Sobre este momento, Jack reveló que estaba en Los Ángeles cuando sucedió y cómo se lo comunicaron: “Llamaron a la puerta de mi casa sobre las 3.45 de la mañana. Alguien que trabaja para mi familia desde hace probablemente 30 años llamaba a mi puerta, y cuando miré por la ventana y vi que era él, supe que algo malo había ocurrido. Y me informaron de que mi padre había fallecido”.

“Inmediatamente, no sé, sentí dolor, tristeza y tantos pensamientos. Vas a través de este de sentirse triste y frustrado y enfadado y esta parte de ti que está como: ‘Tengo que llegar allí ahora mismo. Tengo que hacerlo’”, agregó.

Además, sumó que consideró positivo el que su padre dejara de sufrir luego de transitar la enfermedad de Parkinson durante más de seis años.

Por otro lado, el hijo de Ozzy y Sharon Osbourne quiso desmentir los rumores de una supuesta eutanasia: “Cuando ocurrió, no era algo que estuviera en nuestro radar. Sé que antes de que ocurriera, había todo tipo de rumores sobre que mi padre se iba a ir a Suiza y que se iba a practicar la eutanasia y que todo estaba planeado... No fue así, en absoluto. Eso es categóricamente falso y ridículo”.

Qué dice la autopsia sobre la muerte de Ozzy Osbourne

El reconocido diario estadounidense The New York Times compartió los resultados de la autopsia al cuerpo de Ozzy Osbourne, quien murió el pasado 22 de julio a los 76 años.

Según informaron, el cantante murió de un paro cardíaco. El periódico tuvo acceso al acta de defunción que presentó la hija del “Príncipe de las tinieblas” en un registro de Londres.

Cuando su familia comunicó la noticia, no reveló la causa de muerte de la estrella británica, quien en los últimos años había sido tratado por diversos problemas de salud, incluida una forma de Parkinson y daño en la médula espinal. Según había declarado el propio artista, ya no podía caminar, señaló el Times.