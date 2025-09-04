Daniel Arroyo: “Hay que poner en marcha la ley de Emergencia en Discapacidad ya”

Este jueves el diputado fue entrevistado en Radio Panorama.

Hoy 20:25

El diputado nacional Daniel Arroyo, autor de la ley de Emergencia en Discapacidad, celebró este jueves el rechazo del veto presidencial por parte del Senado y destacó la urgencia de implementar la normativa.

“Es una ley lógica, razonable, fuera de la grieta y que resuelve problemas concretos de personas con discapacidad. Hoy la atención, los traslados, las terapias y los talleres están trabados, y es momento de ponerla en marcha”, afirmó en Radio Panorama. Arroyo recordó que la ley fue aprobada con amplio respaldo en Diputados y en Senado, y subrayó que no tiene impacto fiscal y solo requiere reordenar partidas presupuestarias existentes.

El legislador señaló que la norma obliga al Ejecutivo a actuar y destacó que cualquier intento de judicializarla carecería de fundamento: “No es opcional, es una ley que debe ejecutarse. Ya hubo fallos judiciales que respaldan su aplicación y garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad”, explicó.

Arroyo precisó que el organismo encargado de controlar su implementación será la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y que el Gobierno solo debe actualizar el nomenclador y asegurar la prestación de servicios de salud, pensiones y cobertura por obras sociales y prepagas.

Además, Arroyo resaltó el carácter humano y empático de la ley, que según dijo “está pensada para mejorar la vida cotidiana de quienes más lo necesitan”. Para el diputado, la normativa demuestra cómo la política puede funcionar fuera de la grieta cuando se prioriza la justicia social y el bienestar de los sectores más vulnerables.

“Sin la política, los discapacitados estarían desprotegidos. Este es un ejemplo de cómo el Congreso puede generar soluciones concretas para la sociedad”, concluyó.