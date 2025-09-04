Homicidios y Delitos Complejos secuestró armas y detuvo a implicados en un crimen en La Banda

Se allanaron tres domicilios en los barrios Mama Antula, San Fernando y Sarmiento, donde se secuestraron armas de fuego.

Hoy 20:35

En el marco de la investigación por el homicidio de Gabriel Sández, ocurrido en la madrugada del 29 de junio durante un festejo de cumpleaños en el barrio Mama Antula de la ciudad de La Banda, personal del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos, junto a la Fiscalía interviniente, concretó nuevas medidas judiciales que arrojaron importantes resultados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Detuvieron a cinco personas por un homicidio ocurrido en el barrio Mama Antula

Con oficio rubricado por la Jueza de Control y Garantías de la Circunscripción Banda–Robles, se allanaron tres domicilios en los barrios Mama Antula, San Fernando y Sarmiento, donde se secuestraron un rifle calibre 22, doce cartuchos a bala, tres armas de fabricación casera conocidas como “tumberas” y un teléfono celular, todos vinculados a la causa.

Durante los procedimientos también fueron detenidos dos jóvenes, uno de ellos mayor de edad, quienes habían sido señalados como portadores de armas de fuego. Estas aprehensiones se suman a la del presunto autor material del homicidio, capturado días atrás en un operativo.

De esta manera, la investigación avanza con firmeza bajo la dirección de la Fiscalía, acercándose al total esclarecimiento de un hecho que generó gran conmoción en la comunidad bandeña.