“Q’UPA-APP”: niños del Jardín N°15 diseñan una app para un barrio más limpio

Hoy 20:37

El Jardín de Infantes Municipal N°15 “Isabel Rodríguez de Páez” puso en marcha el proyecto “Q’UPA-APP: La app para un barrio más limpio”, con el objetivo de combinar educación ambiental y pensamiento computacional en los niños de 5 años. La iniciativa se desarrolla en el barrio 8 de abril y busca prevenir la formación de basurales y promover hábitos de limpieza desde la infancia.

Una de las particularidades del proyecto es que los propios alumnos participan activamente en el diseño de la aplicación. A través de talleres creativos, los niños conceptualizan personajes, escenarios y elementos visuales que luego formarán la interfaz de la app. Además, “Q’UPA-APP” incluye desafíos y misiones donde los pequeños aprenden a identificar, clasificar y depositar residuos de manera virtual, integrando conceptos de secuenciación y resolución de problemas que potencian el pensamiento computacional.

El proyecto también busca generar impacto en la vida real. La aplicación propone misiones que los niños pueden cumplir junto a sus familias, como identificar puntos limpios o crear cestos resistentes para residuos en el barrio. De esta manera, los alumnos no solo aprenden sobre cuidado del medio ambiente, sino que se convierten en agentes de cambio en su comunidad. La iniciativa está a cargo de la profesora Ana Paladea, de la sala de 3° Ciclo “C” del turno tarde.