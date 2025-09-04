La Policía detuvo a una mujer acusada de defraudación en la ciudad de Beltrán

Habría realizado operaciones bancarias sin el consentimiento de la damnificada, aprovechando la confianza que esta le otorgó al solicitarle ayuda para operar en cajeros automáticos.

Efectivos de la División Delitos Económicos de la ciudad de La Banda llevaron adelante un procedimiento por el delito de defraudación, a raíz de la denuncia radicada por una vecina, con intervención del Ministerio Público Fiscal de los Departamentos Banda – Robles.

Según la investigación, la acusada habría realizado dos operaciones bancarias sin el consentimiento de la damnificada, aprovechando la confianza que esta le otorgó al solicitarle ayuda para operar en cajeros automáticos. Asimismo, se constató que la mujer estaría vinculada a otra causa similar en perjuicio de un hombre, ocasionando en total un daño económico estimado en más de $1.100.000.

En cumplimiento de oficio judicial firmado por la Jueza de Control y Garantías en lo Penal de Banda – Robles, se concretó un allanamiento y registro en un domicilio de calle Buenos Aires del barrio Avenida Sur de la ciudad de Beltrán.

Durante la medida se procedió al secuestro de prendas de vestir utilizadas por la acusada al momento de los hechos, como así también un teléfono celular marca TCL. Además se ordenó la detención de la imputada, quien quedó a disposición de la Justicia.