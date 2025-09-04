En Sol de Julio detuvieron a un hombre con frondoso prontuario por abigeato

El sujeto, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente, era rastreado desde hace varios días por los uniformados.
Efectivos de la Subcomisaría de Sol de Julio, departamento Ojo de Agua, concretaron la detención de un hombre de 57 años que era intensamente buscado por la Justicia en el marco de una causa por abigeato agravado.
El sujeto, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente, era rastreado desde hace varios días por los uniformados. Finalmente, al verse cercado por los operativos de búsqueda, optó por entregarse voluntariamente en la dependencia policial.
La fiscal de la causa, ordenó que el individuo quede alojado en calidad de detenido, cumpliéndose las diligencias procesales de rigor.
Se hace constar que el hombre posee un extenso prontuario por causas de abigeato, robo y hurto de distintos bienes, siendo considerado un referente en la organización de una banda dedicada a este tipo de delitos en la zona.
La investigación continuará bajo directivas de la fiscalía interviniente.