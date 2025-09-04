Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 SEP 2025 | 16º
X
Policiales

En Sol de Julio detuvieron a un hombre con frondoso prontuario por abigeato

El sujeto, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente, era rastreado desde hace varios días por los uniformados.

Hoy 20:43
Detenido por abigeato

Efectivos de la Subcomisaría de Sol de Julio, departamento Ojo de Agua, concretaron la detención de un hombre de 57 años que era intensamente buscado por la Justicia en el marco de una causa por abigeato agravado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El sujeto, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente, era rastreado desde hace varios días por los uniformados. Finalmente, al verse cercado por los operativos de búsqueda, optó por entregarse voluntariamente en la dependencia policial.

Te recomendamos: Allanamientos y detenciones en Termas de Río Hondo por causa de abigeato

La fiscal de la causa, ordenó que el individuo quede alojado en calidad de detenido, cumpliéndose las diligencias procesales de rigor.

Se hace constar que el hombre posee un extenso prontuario por causas de abigeato, robo y hurto de distintos bienes, siendo considerado un referente en la organización de una banda dedicada a este tipo de delitos en la zona.

La investigación continuará bajo directivas de la fiscalía interviniente.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente fatal sobre Ruta 34: volcó camión cargado con verduras
  2. 2. Desmantelaron una organización narcocriminal: detuvieron sospechosos y decomisaron 417 kilos de cocaína
  3. 3. En vivo: la Scaloneta cierra el año contra Venezuela en el Monumental con el último partido oficial de Messi en Argentina
  4. 4. Un conductor de aplicación sufrió un violento robo armado en el Bº La Católica
  5. 5. Desbarataron una banda en Las Termas: allanamientos y detenciones por robo calificado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT