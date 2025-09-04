La Cañada abrió el Mes de la Juventud con estudiantes del Colegio Arcadio Suárez

Autoridades de la comisión municipal de La Cañada organizaron un encuentro con estudiantes del cuarto año del colegio como parte de las acciones que se desarrollan en el área educativa.

Hoy 22:05

El encuentro estuvo encabezado por el comisionado Cristian Abiakel, quien fue acompañado por la diputada nacional, Nilda Moyano; integrantes de la comunidad educativa y empleados de la comuna.

En ese marco, Abiakel explicó que, desde la Comisión Municipal, “queremos continuar estando presentes en la vida de nuestros jóvenes, brindándoles nuestro apoyo hoy y en el futuro; por esa razón, ya les prometimos que los vamos a acompañar de lleno cuando sean la Promo 2026”.

Asimismo, el jefe comunal detalló que “fue una noche llena de charlas, risas y buena energía, disfrutamos de unas ricas hamburguesas, panchos y licuados, y cerramos la noche con un divertido concurso de baile”.

Finalmente, Abiakel afirmó que “más allá de la diversión, fue un momento valioso para escucharlos y reafirmar el compromiso de nuestra gestión de acompañarlos en su camino”, al tiempo que agradeció “por la excelente energía”.