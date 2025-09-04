Ingresar
UCSE y la Cámara Argentina de la Construcción firmaron un convenio para fortalecer la formación de estudiantes

La Universidad Católica de Santiago del Estero y CAMARCO acordaron acciones conjuntas de capacitación, extensión y servicios para vincular la formación académica con las demandas del sector de la construcción.

Hoy 22:42
UCSE Cámara de la Construcción

La Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) – Delegación Central firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional destinado a potenciar la formación profesional de los estudiantes y generar vínculos con uno de los sectores productivos más relevantes del país.

En el marco del acuerdo, se suscribieron dos protocolos específicos. El Protocolo I habilita la realización de Prácticas Preprofesionales Supervisadas (PPS) para alumnos de todas las carreras de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo, permitiéndoles conocer las nuevas tendencias y tecnologías aplicadas a la industria de la construcción.

Por su parte, el Protocolo II contempla el desarrollo de acciones conjuntas de formación, como ciclos de capacitaciones técnicas, seminarios y proyectos de extensión y servicios. Estas actividades buscan que los estudiantes apliquen sus conocimientos en contextos reales, al tiempo que la universidad ajusta su propuesta formativa a las necesidades actuales de la construcción.

El acto contó con la presencia de Matías Tarchini y la abogada Alejandra Lucio en representación de CAMARCO Delegación Santiago del Estero y Delegación Central, quienes rubricaron el convenio junto al rector de la UCSE, Ing. Luis Lucena, y el decano de la facultad, Arq. José Samez.

Este convenio representa un paso estratégico para fortalecer la formación práctica, facilitar la inserción laboral de los estudiantes y consolidar instancias de cooperación entre la universidad y la industria de la construcción.

