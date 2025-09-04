Ingresar
Preocupación en el barrio La Católica: un auto fue consumido por las llamas

El vehículo se encontraba estacionado en la calle, en el acceso a un taller mecánico. La destrucción del rodado fue total. Trabajó Bomberos de la Provincia.

Hoy 22:49

El fuego destruyó por completo un automóvil, el cual estaba estacionado frente a un taller mecánico, hecho que generó preocupación entre vecinos de esa zona en el barrio La Católica.

Bomberos sofocando las llamas Bomberos sofocando las llamas

El siniestro ocurrió sobre calle Democracia casi esquina con Misericordia, en horas de la mañana de este jueves.

Hasta el lugar arribó una dotación del cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes sofocaron las llamas, aunque el rodado sufrió daños totales.

