Estudiantes de la UCSE lograron los primeros puestos en el Rally de Innovación "Santiago te Desafía 2025"

Dos equipos integrados mayoritariamente por alumnos de la UCSE se consagraron en las categorías Innovación e Impacto Social, en la competencia que reunió a más de 120 jóvenes en el Nodo Tecnológico.

Hoy 22:49

El Rally de Innovación “Santiago te Desafía 2025” tuvo una nueva edición en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero, con la participación de 121 estudiantes universitarios, del ITSE y de escuelas técnicas, organizados en 13 equipos. En esta oportunidad, los primeros puestos de las categorías Innovación e Impacto Social fueron obtenidos por equipos conformados en su mayoría por estudiantes de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), quienes demostraron creatividad, talento y compromiso social.

En la categoría Innovación, el Equipo ARKITECH se llevó el primer puesto con el Desafío 6: la polifarmacia en adultos mayores, diseñando una solución para que las personas puedan convivir con múltiples medicamentos sin afectar su calidad de vida. El grupo estuvo integrado por Celeste Torres, Esteban Cejas, Luisana Trejo Arce y Emanuel Guzmán (Ingeniería Informática), Fiorella Barrionuevo y Santiago Farías (Arquitectura), Micaela Ponce (Abogacía) y Tiziano Sergio Barraza (Escuela Técnica N° 11).

En la categoría Impacto Social, el Equipo E404 fue premiado por el Desafío 3: acceso a mercados para pequeños productores rurales, con una propuesta que conecta a los productores con potenciales compradores. Estuvo conformado por Nahuel Espinosa, Ezequiel Mosqueda y Santiago Rearte (Ingeniería Informática), Eileen Lin (Psicología), Virginia García y Julieta Taboada Nanni (escuelas técnicas), y Gabriel Rea y Eduardo Zerpa (ITSE).

En total participaron 43 estudiantes de la UCSE, de las carreras de Psicología, Abogacía, Arquitectura, Marketing, Comunicación Social, Ingeniería Informática y Relaciones Internacionales. La competencia constituye un entrenamiento intensivo para el Rally Latinoamericano de Innovación, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre y reunirá equipos de toda la región.

La entrega de premios contó con la presencia de autoridades provinciales como Adrián Suárez (Secretaría de Ciencia y Tecnología), Alejandro Piccoli (Subsecretario de Educación), Edmundo Vizgarra Gómez (Director de Ciencia y Tecnología) y Ricardo Montenegro (Director de Gestión Pública). En representación de la UCSE participaron la Ing. Lilia Palomo, directora de la carrera de Ingeniería Informática, junto a docentes y la Ing. Amelia Suárez, quien integró el comité organizador del evento.

La actividad fue organizada por el Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología de Santiago del Estero, consolidándose como un espacio clave para impulsar la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo de los jóvenes santiagueños.