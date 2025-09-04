Mbappé vetó un amistoso entre Francia y Argentina y generó polémica

El capitán francés rechazó la idea de una “revancha” por la final de Qatar 2022. El motivo principal: evitar un viaje extenso en plena temporada.

Hoy 21:59

El medio francés L’Équipe reveló que Kylian Mbappé habría rechazado la posibilidad de disputar un amistoso entre Francia y Argentina en 2024. La propuesta surgió de Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), quien pretendía organizar una “revancha lucrativa” para aprovechar la expectativa tras la histórica final del Mundial de Qatar 2022, donde la Albiceleste se consagró campeona por penales.

Según la información, el actual delantero del Real Madrid llamó personalmente a Diallo para vetar la idea. Su argumento fue claro: un viaje de 10 horas en medio de la temporada podría afectar el rendimiento de los futbolistas. Si bien nunca se definió la sede, los destinos más probables eran Asia o Estados Unidos.

La final que todavía deja heridas abiertas

El interés por la revancha no es casual. El 18 de diciembre de 2022, en el Estadio Lusail, Argentina y Francia protagonizaron una de las finales más emocionantes en la historia de los Mundiales. La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, se impuso 4-2 en los penales tras igualar 3-3 en el tiempo reglamentario y alargue.

Mbappé fue el gran protagonista de aquella tarde: anotó tres goles y mantuvo con vida a su selección hasta el final. Sin embargo, la coronación de Lionel Messi y la tercera estrella argentina todavía generan repercusiones en Francia.

Mbappé, un verdugo de Argentina

En total, el delantero francés enfrentó a la Albiceleste en dos oportunidades y en ambas dejó su marca. En Rusia 2018, cuando tenía solo 19 años, lideró el 4-3 de Francia en los octavos de final, forzando un penal y anotando un doblete. Cuatro años después, en Qatar, volvió a brillar con otro triplete, aunque esta vez no alcanzó para evitar el título argentino.

Por ahora, la “revancha” tendrá que esperar. Mbappé priorizó la preparación de su equipo y su calendario personal antes que reeditar uno de los duelos más épicos de los últimos tiempos.