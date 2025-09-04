Lautaro Martínez supera a Maradona y se convierte en quinto goleador histórico de la Selección Argentina

El Toro marcó ante Venezuela y alcanzó los 33 goles, dejando atrás a Diego Maradona y Gonzalo Higuaín en la Albiceleste.

Lautaro Martínez se hizo presente en la goleada de la Selección Argentina frente a Venezuela, correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Su gol no solo amplió la diferencia en el marcador, sino que también le permitió superar a Diego Maradona en la lista de máximos goleadores históricos del seleccionado.

El delantero ingresó a los 29 minutos del segundo tiempo y, apenas dos minutos después, conectó un cabezazo que venció al arquero Romo, desatando la euforia del público presente en el Monumental. El tanto puso el 2-0 parcial y allanó el camino para que Lionel Messi cerrara la goleada con su propio grito.

Con este gol, Lautaro alcanzó 33 tantos con la Albiceleste, convirtiéndose en el quinto máximo goleador de la historia del equipo nacional, superando así a Maradona y Higuaín, ambos con 32 goles.

Tras el encuentro, el oriundo de Bahía Blanca destacó la esencia ofensiva del equipo: "La verdad que nuestra esencia es de seguir y buscar el arco rival, atacar todo el tiempo, defendernos con la pelota, que es lo que mejor sabemos hacer. Hoy fue otra demostración de eso que venimos haciendo hace mucho".

Además, Martínez recordó la emotividad del partido por ser el último encuentro oficial de Messi en suelo argentino: "Una noche emotiva, para el recuerdo, que va a quedar para nosotros por lo que significa Leo. No hablo de lo futbolístico, sino de su liderazgo, las enseñanzas diarias y la persona que es".