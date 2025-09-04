Messi sobre el próximo Mundial: "Lo más lógico es que no llegue, pero tengo ganas"

El capitán de la Selección habló tras su último partido oficial en Argentina y dejó en claro sus sensaciones sobre la Copa del Mundo 2026.

Se despidió de la manera que merecía. Lionel Messi jugó su último partido oficial en suelo argentino, y lo hizo con un doblete en la goleada 3-0 ante Venezuela, siendo nuevamente la figura del encuentro. Tras la emoción de la noche, el 10 se refirió a sus sensaciones y, además, a su posible participación en el próximo Mundial.

La despedida en Argentina

Messi expresó la intensidad del momento: "Muchas emociones, sabiendo que era el último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha. Buenas, no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar en Argentina delante de nuestra gente y más aún después de ganar. Hace muchos años que venimos disfrutando partido tras partido".

Sobre la posibilidad de cerrar su ciclo en su país rodeado de su gente, agregó: "Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder estar con mi gente. Por muchos años tuve cariño en Barcelona, lo tengo. Y bueno, mi sueño era tenerlo aquí también en mi país. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno que hicimos con el grupo. Todo lo que vivimos fue hermoso".

Su mirada sobre el Mundial 2026

Consultado sobre si estará en la próxima Copa del Mundo, Messi respondió: "En su momento no sería lógico que pueda jugar el otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no se dé. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas. Pero como dije siempre, voy día a día y partido tras partido".

Sobre su estado físico y cómo encara los próximos meses, explicó: "Este año tuvimos muchísimos partidos, uno tras otro. Ahora vengo de estar parado unos días, volví y me resentí. Por suerte pude jugar tres partidos seguidos. Lo que sí está claro es que hoy era el último por los puntos acá. Ahora es día a día, intentando sentirme bien y ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto. Y si no estoy bien, prefiero no estar".

Ante la consulta sobre una decisión definitiva para el Mundial, dijo: "No, tampoco. Veré cómo me voy sintiendo, espero hacer una buena pretemporada, terminar bien este campeonato en la MLS, ojalá podamos cumplir el objetivo de ser campeones y después prepararme".

Sobre el final de su carrera, Messi concluyó: "Obviamente que no es algo que me guste, que quiero, ni que estoy esperando. Pero va pasando el tiempo. Ya son muchos años. A veces me siento bien, a veces no tan bien. Así que depende mucho de eso".