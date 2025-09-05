Franco Colapinto finalizó último en la segunda práctica del Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Norris, Leclerc y el español Sainz con Williams, los más rápidos en el Autódromo Nazionali de Monza.

Franco Colapinto cerró su primer día de actividades en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se lleva a cabo en el emblemático Autódromo Nacional de Monza, la pista en la cual debutó hace un año en el campeonato mundial, y a bordo del Alpine A525, completó la segunda práctica tras haber visto cómo en la sesión inicial guiaba su auto el estonio Paul Aron, piloto de reserva de la escuadra de Enstone.

Durante su turno, Colapinto desarrolló un total de 30 vueltas en el circuito de 5.793 metros, alternando como lo hace en cada entrenamiento con neumáticos medios y blandos para evaluar el setup junto a los ingenieros de cara a la clasificación y la carrera.

Con el juego de neumáticos amarillos (medios) el pilarense realizó dos tandas: en la primera cumplió con 8 giros logrando en su mejor paso 1m22s953, tras lo cual fue llamado a boxes para afrontar la siguiente planificación. Luego, el coche contó nuevamente con el set de gomas medias y mayor carga de combustible en el tanque, a fin de chequear la configuración con esas condiciones, desarrollando Colapinto un total de 23 giros con este compuesto, girando en 84 segundos.

Entre ambas salidas a pista, y con algunos ajustes en el garage, Colapinto giró con el Alpine calzando neumáticos blandos (rojos), estableciendo durante estas vueltas un tiempo de 1m21s564 al cabo de seis vueltas, cuando fue llamado otra vez a boxes. Dicho tiempo lo ubicó 20° en la sesión, a 1s686 de Lando Norris (McLaren), en tanto que su compañero Pierre Gasly se ubicó 18° a 462/1000 del piloto argentino.

Cómo fue la primera práctica

Sin Franco Colapinto, se completó el primer ensayo oficial del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se realiza en el Autódromo Nazionali de Monza y que vio a las Ferrari encabezando la tabla de posiciones con el británico Lewis Hamilton liderando tras marcar 1m20s117 y su compañero Charles Leclerc escoltándolo a 169/1000, demostrando una performance interesante de las SF25, en los 5.793 metros del mítico escenario.

Detrás de ambas unidades rojas quedó el Williams de Carlos Sainz (hasta el año pasado piloto de la escudería de Maranello) a 0s533, seguido por el Red Bull de Max Verstappen (a 0s575), el Mercedes del local Kimi Antonelli (a 0s823), el McLaren de Lando Norris (fue quien más vueltas dio: 28, y quedó a 0s904), el Williams de Alexander Albon (a 0s956), el Mercedes de George Russell (a 0s993) y el Aston Martin de Fernando Alonso (a 0s997).

En esta sesión, Paul Aron fue el designado por Alpine F1 Team en conducir el coche con el cual está corriendo el argentino Franco Colapinto; el piloto estonio completó un total de 23 vueltas (10 con neumáticos de compuesto medios y 13 con blandos), se despistó sin consecuencias en la curva Della Roggia e hizo en su mejor giro 1m22s153, quedando 20° y a exactamente medio segundo del francés Pierre Gasly quien se ubicó 18° (26 vueltas: 17 con medios y 9 con blandos).

A partir de la hora 12:00 se llevará a cabo la segunda práctica y allí Colapinto volverá a sentarse en el A525 para enfocarse en el resto del fin de semana en la pista de Monza, escenario en donde debutó el año pasado en F1.

Así sigue la actividad en Monza:

Sábado 6 de septiembre

• FP3: 7:30 hs

• Clasificación: 11:00 hs

Domingo 7 de septiembre

• Carrera: 10:00 hs

Calendario y ganadores recientes de la Fórmula 1 2025

GP de Australia (Melbourne) - Lando Norris (McLaren)

(McLaren) GP de China (Shanghái) - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) GP de Japón (Suzuka) - Max Verstappen (Red Bull)

(Red Bull) GP de Bahréin (Sakhir) - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) GP de Arabia Saudita (Yedá) - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) GP de Emilia-Romagna (Imola) - Max Verstappen (Red Bull)

(Red Bull) GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren)

(McLaren) GP de España (Montmeló) - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) GP de Canadá (Montreal) - George Russell (Mercedes)

(Mercedes) GP de Austria (Spielberg) - Lando Norris (McLaren)

(McLaren) GP de Gran Bretaña (Silverstone) - Lando Norris (McLaren)

(McLaren) GP de Bélgica (Spa-Francorchamps) - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) GP de Hungría (Budapest) - Lando Norris (McLaren)

(McLaren) GP de Países Bajos (Zandvoort) - Oscar Piastri (McLaren)

