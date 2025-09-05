Sin Colapinto en competencia, Hamilton y Ferrari al tope en el primer ensayo de Monza

El británico lideró la primera sesión de prácticas del GP de Italia, escoltado por su compañero Leclerc y el español Sainz con Williams; Paul Aron quedó 20° con el Alpine de Colapinto.

Sin Franco Colapinto, se completó el primer ensayo oficial del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se realiza en el Autódromo Nazionali de Monza y que vio a las Ferrari encabezando la tabla de posiciones con el británico Lewis Hamilton liderando tras marcar 1m20s117 y su compañero Charles Leclerc escoltándolo a 169/1000, demostrando una performance interesante de las SF25, en los 5.793 metros del mítico escenario.

Detrás de ambas unidades rojas quedó el Williams de Carlos Sainz (hasta el año pasado piloto de la escudería de Maranello) a 0s533, seguido por el Red Bull de Max Verstappen (a 0s575), el Mercedes del local Kimi Antonelli (a 0s823), el McLaren de Lando Norris (fue quien más vueltas dio: 28, y quedó a 0s904), el Williams de Alexander Albon (a 0s956), el Mercedes de George Russell (a 0s993) y el Aston Martin de Fernando Alonso (a 0s997).

En esta sesión, Paul Aron fue el designado por Alpine F1 Team en conducir el coche con el cual está corriendo el argentino Franco Colapinto; el piloto estonio completó un total de 23 vueltas (10 con neumáticos de compuesto medios y 13 con blandos), se despistó sin consecuencias en la curva Della Roggia e hizo en su mejor giro 1m22s153, quedando 20° y a exactamente medio segundo del francés Pierre Gasly quien se ubicó 18° (26 vueltas: 17 con medios y 9 con blandos).

A partir de la hora 12:00 se llevará a cabo la segunda práctica y allí Colapinto volverá a sentarse en el A525 para enfocarse en el resto del fin de semana en la pista de Monza, escenario en donde debutó el año pasado en F1.

Vuelve la acción este fin de semana en el Gran Premio de Italia, correspondiente a la fecha 16 de la temporada 2025 de Fórmula 1. El argentino Franco Colapinto llega motivado luego de su mejor actuación del año en Países Bajos, donde finalizó 11°, aunque sigue siendo el único de los 20 titulares que aún no ha sumado puntos.

Colapinto, compañero de Pierre Gasly, ya se encuentra en Monza, circuito donde debutó en la máxima categoría con Williams en 2024. Este viernes afrontará directamente la segunda práctica a las 12 (hora argentina), mientras que en la primera, a las 8.30, será reemplazado por el piloto reserva Paul Aron. El sábado tendrá la tercera práctica a las 7.30 y la clasificación a las 11. La carrera será el domingo a las 10. Todos los horarios se transmiten por Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV Pro.

El arribo de Colapinto a Alpine este año no fue sencillo. Proveniente de Williams, el rendimiento del auto lo ha dejado muy lejos de sus rivales directos, y aún busca encontrar su mejor versión. A lo largo de la temporada, sus resultados han sido variados: 13° en Mónaco y Canadá, 15° en España y Austria, 16° en Imola, 18° en Hungría, 19° en Bélgica y un abandono en Gran Bretaña por falla mecánica.

El Gran Premio de Italia será la oportunidad de Colapinto para consolidar su crecimiento en Alpine y, por fin, sumar puntos tras nueve carreras sin puntuar en 2025.

Calendario y ganadores recientes de la Fórmula 1 2025

GP de Australia (Melbourne) - Lando Norris (McLaren)

(McLaren) GP de China (Shanghái) - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) GP de Japón (Suzuka) - Max Verstappen (Red Bull)

(Red Bull) GP de Bahréin (Sakhir) - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) GP de Arabia Saudita (Yedá) - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) GP de Emilia-Romagna (Imola) - Max Verstappen (Red Bull)

(Red Bull) GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren)

(McLaren) GP de España (Montmeló) - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) GP de Canadá (Montreal) - George Russell (Mercedes)

(Mercedes) GP de Austria (Spielberg) - Lando Norris (McLaren)

(McLaren) GP de Gran Bretaña (Silverstone) - Lando Norris (McLaren)

(McLaren) GP de Bélgica (Spa-Francorchamps) - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) GP de Hungría (Budapest) - Lando Norris (McLaren)

(McLaren) GP de Países Bajos (Zandvoort) - Oscar Piastri (McLaren)

Próximas fechas: