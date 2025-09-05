Vuelve la acción en la Fórmula 1 con las prácticas del Gran Premio de Italia

Este viernes, el piloto argentino afrontará directamente la segunda práctica a las 12 (hora argentina), mientras que, en la primera, a las 8.30, será reemplazado por el piloto reserva Paul Aron.

Hoy 00:51

Vuelve la acción este fin de semana en el Gran Premio de Italia, correspondiente a la fecha 16 de la temporada 2025 de Fórmula 1. El argentino Franco Colapinto llega motivado luego de su mejor actuación del año en Países Bajos, donde finalizó 11°, aunque sigue siendo el único de los 20 titulares que aún no ha sumado puntos.

Colapinto, compañero de Pierre Gasly, ya se encuentra en Monza, circuito donde debutó en la máxima categoría con Williams en 2024. Este viernes afrontará directamente la segunda práctica a las 12 (hora argentina), mientras que en la primera, a las 8.30, será reemplazado por el piloto reserva Paul Aron. El sábado tendrá la tercera práctica a las 7.30 y la clasificación a las 11. La carrera será el domingo a las 10. Todos los horarios se transmiten por Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV Pro.

El arribo de Colapinto a Alpine este año no fue sencillo. Proveniente de Williams, el rendimiento del auto lo ha dejado muy lejos de sus rivales directos, y aún busca encontrar su mejor versión. A lo largo de la temporada, sus resultados han sido variados: 13° en Mónaco y Canadá, 15° en España y Austria, 16° en Imola, 18° en Hungría, 19° en Bélgica y un abandono en Gran Bretaña por falla mecánica.

El Gran Premio de Italia será la oportunidad de Colapinto para consolidar su crecimiento en Alpine y, por fin, sumar puntos tras nueve carreras sin puntuar en 2025.

Calendario y ganadores recientes de la Fórmula 1 2025

GP de Australia (Melbourne) - Lando Norris (McLaren)

(McLaren) GP de China (Shanghái) - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) GP de Japón (Suzuka) - Max Verstappen (Red Bull)

(Red Bull) GP de Bahréin (Sakhir) - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) GP de Arabia Saudita (Yedá) - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) GP de Emilia-Romagna (Imola) - Max Verstappen (Red Bull)

(Red Bull) GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren)

(McLaren) GP de España (Montmeló) - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) GP de Canadá (Montreal) - George Russell (Mercedes)

(Mercedes) GP de Austria (Spielberg) - Lando Norris (McLaren)

(McLaren) GP de Gran Bretaña (Silverstone) - Lando Norris (McLaren)

(McLaren) GP de Bélgica (Spa-Francorchamps) - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) GP de Hungría (Budapest) - Lando Norris (McLaren)

(McLaren) GP de Países Bajos (Zandvoort) - Oscar Piastri (McLaren)

Próximas fechas: