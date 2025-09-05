Independiente Rivadavia eliminó a Tigre y sacó boleto a las semifinales de la Copa Argentina

La Lepra mendocina se impuso por 3-1 en Rosario para meterse entre los cuatro mejores del torneo por primera vez en su historia.

Independiente Rivadavia hizo historia este viernes en el estadio de Newell’s, donde superó por 3-1 a Tigre y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina 2025. El conjunto mendocino, que tuvo a Sebastián Villa como figura, se enfrentará en la próxima instancia al ganador del duelo entre River y Racing.

El partido fue de alta emotividad y tuvo un desarrollo cambiante. Matías Fernández abrió el marcador para la Lepra, pero el Matador reaccionó rápidamente y alcanzó el empate a través de Jabes Saralegui. En el complemento, el equipo cuyano mostró carácter y se adelantó nuevamente gracias a Fabrizio Sartori, mientras que Ezequiel Bonifacio selló la clasificación con el 3-1 definitivo.

Tigre terminó con nueve jugadores tras las expulsiones de Felipe Zenobio y Joaquín Laso en un final cargado de tensión, lo que facilitó el cierre del encuentro para los mendocinos. Con este triunfo, Independiente Rivadavia se mete entre los cuatro mejores del torneo y mantiene intacta su ilusión de alcanzar la primera final de Copa Argentina de su historia.