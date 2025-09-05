Tigre e Independiente Rivadavia se enfrentan en busca de las semis de la Copa Argentina

El Matador y la Lepra mendocina se cruzan este viernes en el estadio Marcelo Bielsa con un lugar en semis en juego.

Tigre e Independiente Rivadavia jugarán este viernes desde las 21:10 en el Marcelo Bielsa, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Ambos equipos llegan con la necesidad de levantar su nivel en el torneo local y con la motivación de dar un paso histórico: acceder por primera vez a las semifinales. El ganador se medirá en la próxima instancia ante el vencedor del duelo entre Racing y River.

Cómo llega Tigre

El Matador no encuentra su mejor versión en el Clausura y su triunfo ante Racing como visitante no le sirvió como trampolín. En el último cruce con Independiente Rivadavia, hace dos semanas, se definió por un polémico penal cobrado por VAR, que Braian Martínez transformó en gol. Luego, Tigre cayó por 1-0 ante Banfield en Florencio Sola, tras un error de Felipe Zenobbio. Para llegar a cuartos, el equipo dirigido por Diego Martínez eliminó a San Lorenzo.

Cómo llega Independiente Rivadavia

La Lepra viene de un triunfo por 2-1 frente a Argentinos Juniors, con goles de Fabrizio Sartori y Matías Fernández. Ahora, bajo la dirección de Alfredo Berti, buscará aprovechar el envión anímico para dar un paso histórico y alcanzar por primera vez las semifinales de la Copa Argentina. En octavos, el equipo mendocino eliminó a Central Córdoba (R) y llega con confianza para enfrentar a Tigre.