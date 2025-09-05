En vivo: Tigre e Independiente Rivadavia se enfrentan en busca de las semis de la Copa Argentina

El Matador y la Lepra mendocina se cruzan este viernes en el estadio Marcelo Bielsa con un lugar en semis en juego.

Hoy 19:59

Tigre e Independiente Rivadavia jugarán este viernes desde las 21:10 en el Marcelo Bielsa, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Ambos equipos llegan con la necesidad de levantar su nivel en el torneo local y con la motivación de dar un paso histórico: acceder por primera vez a las semifinales. El ganador se medirá en la próxima instancia ante el vencedor del duelo entre Racing y River.

