El tiempo para este viernes 5 de septiembre en Santiago del Estero: nublado y con 20ºC de máxima

Se espera una jornada con cielo algo nublado y vientos del sector este. ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana fría, con cielo mayormente nublado y vientos leves del sector este.
Hacia la tarde, cielo algo a ligeramente nublado, vientos leves del este y se espera que la temperatura máxima alcance los 20ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el sábado se presentará con cielo despejado, vientos del sector noreste y una máxima de 20ºC. El domingo, en tanto, se anuncia una jornada con cielo mayormente nublado, vientos del sector noreste y 20ºC de máxima.
