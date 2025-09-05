Ingresar
El tiempo para este viernes 5 de septiembre en Santiago del Estero: nublado y con 20ºC de máxima

Se espera una jornada con cielo algo nublado y vientos del sector este. ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

Hoy 06:28

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana fría, con cielo mayormente nublado y vientos leves del sector este.

Hacia la tarde, cielo algo a ligeramente nublado, vientos leves del este y se espera que la temperatura máxima alcance los 20ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el sábado se presentará con cielo despejado, vientos del sector noreste y una máxima de 20ºC. El domingo, en tanto, se anuncia una jornada con cielo mayormente nublado, vientos del sector noreste y 20ºC de máxima.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

