Angelina Jolie encabezará la adaptación cinematográfica de Anxious People

La actriz será la figura central de la nueva película basada en la novela de Fredrik Backman, bajo la dirección de Marc Forster.

Hoy 07:24

Angelina Jolie liderará el elenco de Anxious People, adaptación cinematográfica de la novela del escritor sueco Fredrik Backman, conocida en español como Gente ansiosa. La acompañarán Aimee Lou Wood y Jason Segel, en una producción que marcará el inicio de rodajes en el nuevo Hub de los Pinewood Studios de Londres, diseñado para películas independientes de bajo presupuesto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El proyecto estará dirigido por Marc Forster, con guion de David Magee, nominado al Oscar por La vida de Pi. Ambos ya han trabajado juntos en filmes como Descubriendo Nunca Jamás y El peor vecino del mundo, esta última también inspirada en una obra de Backman.

Angelina Jolie

La novela ya tuvo una primera adaptación audiovisual en 2021, cuando se estrenó una miniserie sueca dirigida por Felix Herngren. Ahora, con Jolie al frente, la historia dará el salto a la gran pantalla de la mano de Black Bear, Hope Studios, 2DUX2 y World Wide Word como productoras.

El relato gira en torno a un fallido robo a un banco en una pequeña ciudad sueca, que termina en una absurda toma de rehenes dentro de un departamento en venta. La trama combina humor, caos y ternura, con personajes excéntricos que descubren que la ansiedad y la imperfección pueden, en ocasiones, convertirse en una forma de redención.