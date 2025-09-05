Descubren a menores fabricando "tumberas” en una vivienda abandonada de Villa del Carmen

Un grupo de adolescentes fue sorprendido mientras manipulaba armas caseras en una casa deshabitada; la fiscalía ordenó el secuestro de los elementos y la investigación para identificar a los jóvenes.

Hoy 07:46

Un grupo de adolescentes, presuntamente menores de edad, fue sorprendido mientras se ocultaba en una casa abandonada del barrio Villa del Carmen, donde aparentemente se dedicaban a la fabricación de armas caseras tipo “tumbera”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se concretó en horas de la noche del martes, cuando efectivos de la División Prevención de la Comisaría 63 realizaban recorridos preventivos por inmediaciones de las calles La Banda y Robles.

Al llegar a la intersección, los policías observaron a varios jóvenes sentados en la vereda de un terreno baldío. Al notar la presencia policial, los adolescentes emprendieron la fuga y se ocultaron en una vivienda en estado de abandono.

Los uniformados ingresaron al inmueble y hallaron, dentro de una cubierta de camión, un arma de fabricación casera, comúnmente denominada “tumbera”. Junto a ella encontraron un cartucho calibre 22 y dos resorteras.

De inmediato se convocó a peritos de Criminalística, quienes procedieron al secuestro de los elementos por disposición de la fiscal de turno, Dra. Belkis Alderete.

La representante del Ministerio Público Fiscal también ordenó a la Brigada Interna de la comisaría realizar las averiguaciones correspondientes para identificar a los adolescentes involucrados, quienes, según las primeras versiones, residirían en la zona.