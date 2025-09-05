Sydney Sweeney evita hablar sobre la polémica campaña de American Eagle durante el estreno de su última película

La actriz promociona su drama de boxeo “Christy” en Toronto y aclara que no comentará sobre los anuncios que generaron controversia este verano.

La actriz Sydney Sweeney confirmó que no discutirá su campaña publicitaria de American Eagle durante su presencia en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde participa en el estreno mundial de su película independiente de boxeo, Christy. En el filme dirigido por David Michôd, Sweeney interpreta a la reconocida boxeadora profesional Christy Martin.

El TIFF marcará las primeras apariciones de prensa de la actriz desde que la campaña de American Eagle atrajo atención nacional este verano. Aunque Sweeney asistió a la alfombra roja del estreno de su película Americana, decidió no hablar con la prensa sobre los anuncios.

“Estoy aquí para apoyar mi película y a las personas involucradas en su realización, y no estoy aquí para hablar de jeans”, afirmó Sweeney. “La película trata sobre Christy, y de eso es de lo que hablaré.”

La campaña publicitaria, centrada en el lema “Sydney Sweeney tiene unos jeans geniales”, generó críticas por supuestamente glorificar su herencia blanca y su físico delgado, y algunos usuarios en redes sociales incluso la compararon con propaganda nazi. American Eagle defendió la iniciativa: “Siempre ha sido sobre los jeans. Sus jeans. Su historia. Seguiremos celebrando cómo cada persona usa sus jeans AE con confianza, a su manera. Los jeans geniales se ven bien en todos.”

Recientemente, la marca informó que la colaboración de Sweeney en jeans se agotó en una semana, y aseguró que la campaña “generó una adquisición de clientes nueva sin precedentes.”

