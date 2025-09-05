Madelyn Cline revela los desafíos de un año cargado de películas y rodaje

La actriz habló de su intensa agenda, su papel de Sarah Cameron embarazada y la experiencia de filmar dos estrenos importantes este año.

Madelyn Cline atraviesa un verano intenso y agitado. La actriz estrenó dos películas de gran repercusión: el esperado “I Know What You Did Last Summer” y el romance de Prime Video, The Map That Leads to You. Mientras promocionaba estos proyectos, ya regresaba a Charleston para filmar la quinta y última temporada de “Outer Banks”.

En una entrevista por Zoom, Cline reconoció que su agenda ha sido difícil de manejar. “A veces es un poco difícil equilibrar todo, es culpa mía. Definitivamente necesito un asistente”, confesó. “Mi anillo Oura me dice que debo mejorar, especialmente en dormir y cuidarme. A veces siento que estoy constantemente tratando de ponerme al día”.

Sobre su papel en The Map That Leads to You, la actriz dijo que la historia de Heather y Jack la conmovió profundamente. Destacó además la química con KJ Apa, quien interpreta a Jack, y aseguró que la experiencia de filmar fue única por la manera en que los personajes vivieron sus aventuras, lo que hizo que la historia se sintiera “real y especial”.

Respecto a I Know What You Did Last Summer, Cline señaló que, aunque la película es una secuela de legado, posee su propio estilo y que le encantó la energía del reparto original. “Fue muy divertido de filmar y ver la pasión de los fanáticos por la historia”, dijo.

En cuanto a Outer Banks Temporada 5, la actriz anticipó que retomarán la historia poco después del final de la temporada 4 y destacó que su personaje, Sarah Cameron, estará embarazada, aunque no usará barriga postiza para las escenas físicas más demandantes. Además, Cline afirmó que no considera que Kiara deba emparejarse con Rafe solo por estar soltera, defendiendo la autonomía del arco de su personaje.

La actriz también admitió que la experiencia ha sido exigente físicamente y que su mayor desafío ha sido encontrar momentos para recargar energías, aunque aseguró que se trata de un año muy gratificante y enriquecedor.

Con el rodaje de “Outer Banks” previsto hasta finales de 2025 o inicios de 2026, Cline afirmó que planea tomarse un descanso, aunque advierte que es posible que busque nuevos proyectos si siente demasiado silencio y quietud.